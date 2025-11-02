Promozione: tripudio Albissole, 3-2 nel finale alla Sestrese e vetta a – 1

Albissole-Sestrese 3-2

Reti: 17′ Carinci (A), 38′ Barisone (A), 51′ Moretti (S), 61′ Traverso (S), 85′ Favorito (A)

Secondo tempo:

90’+4 Fischio finale. Vano il forcing degli ospiti. Albissole-Sestrese 3-2.

90′ Quattro minuti di recupero.

88′ Ennesima opportunità Sestrese. Traverso in mischia sotto misura manda a lato.

85′ GOL ALBISSOLA! Angolo dalla destra (scaturito da una leggerezza del portiere Sais e contestato dai genovesi). Favorito sovrasta il diretto avversario e con un gran stacco gonfia la rete. Esplode la gioia in tribuna del “Faraggiana”, dopo una seconda frazione di sofferenza per i ceramisti. Doccia fredda verdestellata. 3-2.

77′ Opportunità Sestrese. Galatolo, da poco subentrato, serve al centro Traverso. L’attaccante genovese si gira all’altezza del dischetto e calcia a botta sicura. Un difensore locale si immola e salva.

68′ Repetto converge dalla sinsitra. Tiro a giro col destro. Pastorino respinge.

Grande reazione della squadra di Valmati, che fin qui nel secondo tempo ha chiuso l’Albissole nella propria metà campo con l’autorità della prima della classe.

61′ GOL SESTRESE! Cross dalla destra. Traverso incorna di giustezza sul primo palo, facendosi perdonare l’errore di qualche minuto prima. I verdestallati pervengono con merito al pareggio. 2-2.

Primo quarto d’ora della ripresa. La Sestrese continua a tenere in mano le redini del gioco, spingendo alla ricerca del pareggio.

51′ GOL SESTRESE! Azione tembureggiante. Cross dalla sinistra. Moretti riceve in area, si districa tra una serie di avversari e incrocia col sinistro nell’angolino, accorciando le distanze. 2-1.

49′ Sestrese a un passo dal pareggio. Zanoli, staffilata dai venticinque metri. La palla colpisce in pieno la traversa. Sul tap-in il numero nove Traverso – col portiere e terra – di testa manda incredibilmente alto, con tutto lo specchio a disposizione. Ceramisti graziati.

46′ Albissole subito in attacco, dopo una manciata di secondi. Vierci avanza e tira debolemente. Sias para.

La gara ricomincia (16:02).

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Albissole-Sestrese 2-0.

45’+2 Ancora Sestrese, allo scadere della prima frazione. Repetto salta due avversari e tira in diagonale. Pastorino si distende e respinge lateralmente. Favorito è quindi il più lesto a sbrogliare.

45’+1 Sestrese in avanti. Maresca va via sul fondo destro e mette basso al centro. Moretti gira in area, fuori bersaglio.

45′ Due minuti di recupero.

38′ GOL ALBISSOLE! Nuovamente dagli sviluppi di un calcio da fermo, battuto da Macagno sulla fascia sinistra. Cross a rientrare. Il portiere Sias esce a vuoto. Per Barisone, appostato sul secondo palo, è a quel punto un gioco da ragazzi inzuccare in rete e raddoppiare. 2-0.

37′ Episodio da moviola. Gli animi si scaldano all’improvviso. Maresca, a gioco fermo, rifila una manata in faccia a Macagno. Né l’arbitro tanto meno gli assistenti tuttavia ravvisano. Vibranti proteste locali.

33′ Maresca per Moretti. Destro dai venti metri, alto.

27′ Sestrese vicina al pareggio. Uno schema da punizione libera Scalzi sulla sinistra, questi crossa sul secondo palo. Ansaldo, portatosi in avanti, stacca sul diretto marcatore. Pallone a lato di mezzo metro a portiere ormai battuto.

20′ Albissole sulle ali dell’entusiasmo. Macagno prova a sorpendere il portiere da distanza proibitiva. Fuori bersaglio.

17′ GOL ALBISSOLE! Punizione dalla fascia sinistra. Va Maccagno, un difensore genovese mette fuori. Carinci si coordina e con uno splendido destro al volo dal limite infila il pallone nell’angolino. Esplode la gioia dei sostenitori di casa. 1-0.

7′ Occasione Sestrese. Guizzo di Repetto, il numero sette verdestellato salta due avversari con una finta e si presenta alla conclusione a botta sicura in area. Favorito mura con un provvidenziale intervento in scivolata.

Sul prosieguo dell’azione Moretti calcia dal limite. Pastorino si distende e sventa in corner.

4′ Incomprensionione in uscita tra il portiere ospite Sias e Maresca. Diana per poco non ne approfitta.

L’incontro inizia alle 15:01.

Tabellino:

ALBISSOLE: Pastorino, Barisone (71′ Minuto), De Cerchi, Chiarlone, Favorito, Bonanni, Vierci (86′ Apicella), Dorno, Diana, Macagno (79′ Cuka), Carinci (83′ Amenduni)

A disp.: Malinverni, D’Aleiso, Apicella, Invernizzi, Romano, Iadanza. Allenatore: Cattardico

SESTRESE: Sias, Maresca, Agostini (72′ Bruzzone), Zanoli, Ansaldo, Andreoni, Repetto, Cafarotti (81′ Trevisano), Traverso, Moretti (72′ Galatolo), Scalzi

A disp.: Rainone, Garbellini, Carminati, Damonte, Lunardi, Kadrija. Allenatore: Valmati

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari). Assistenti: Giulio Sorace (Genova) e Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)

Note: Pomeriggio nuvoloso (18°). Fondo sintetico in discrete condizioni. Angoli 2-8. Spettatori 400 circa

Albisola Superiore. Nell’ottava giornata del campionato regionale calcistico di Promozione, girone “A”, l’Albissole ospita la capolista Sestrese. Fischio d’inizio quest’oggi al campo “Faraggiana”, ore 15:00.

Sfida di cartello e scontro al vertice tra le uniche due squadre ancora imbattute del torneo. I ceramisti, terzi in classifica con 15 punti, sono reduci dal pesante successo ai danni del Savona (0-1). I verdestellati comandano invece la graduatoria a 19 punti. Avvio dominante dei genovesi (6 vittorie, 1 pareggio): miglior attacco (25 gol fatti; media 3.5 a partita) e difesa meno battuta (6 gol subiti; media 0.8 a incontro).