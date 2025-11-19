Primo Open day: tutto pronto al liceo Grassi per accogliere le famiglie e gli studenti

Savona. La professoressa Monica Pastorino, referente dell’Orientamento, fa sapere che tutto è pronto: “Le famiglie e gli studenti delle medie, che si sono prenotati, verranno accolti da docenti e studenti, con una sorpresa musicale iniziale,per poi proseguire la visita della scuola”.

Ci saranno numerosi info-points delle diverse discipline curricolari, ma anche delle attività formative, i laboratori di fisica e chimica aperti e uno spazio particolare sarà dedicato al potenziamento delle discipline Stem e all’uso dell’ intelligenza artificiale nella didattica. Sarà, infatti, possibile avere una prova dei nuovissimi visori nell’aula I.A.

Si segnalano altri due spazi utili: uno, per chi fosse ancora indeciso tra i due indirizzi (tradizionale e scienze applicate), d’orientamento alla scelta, gestito dagli studenti, e un altro per i genitori, che volessero avere informazioni circa l’inclusione e i disturbi d’apprendimento, con le docenti di sostegno.

A questa iniziativa formativa seguiranno nella settimana successiva i laboratori specifici di latino, matematica, informatica, fisica e scienze, in cui saranno gli alunni della secondaria di primo grado a sperimentare con attività pratiche, giochi ed esperimenti, le discipline caratterizzanti il curriculum del liceo.

“Crediamo sia fondamentale fornire tutti gli strumenti utili per una scelta consapevole della scuola superiore, comprendendo bene le richieste di studio e le specificità, ma anche orientare ai possibili sbocchi universitari”.

Il liceo scientifico Grassi “risulta sempre ai primi posti nella classifica della fondazione Agnelli relativa ai voti delle matricole e degli esami sostenuti al primo anno nelle facoltà scientifiche”.

Si ricorda anche il percorso di potenziamento biomedico ( a partire dalla terza) per chi vorrà iscriversi alla facoltà di Medicina e dal prossimo anno anche il potenziamento di matematica.

Ogni ulteriore informazione si trova sul sito: www.liceograssi.edu.it