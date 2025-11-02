Primo gazebo di Fratelli d’Italia a Ceriale: “Ottima partecipazione e molte adesioni”

Ceriale. Oggi si è svolto il primo gazebo di Fratelli d’Italia a Ceriale, organizzato per celebrare i tre anni di governo Meloni. Fin dalle prime ore della mattina, numerosi cittadini da tutta la provincia hanno partecipato per portare il loro sostegno e incontrare il circolo locale.

Il segretario cittadino Angelo Spotti ha dichiarato: “Abbiamo avuto una partecipazione incredibile, ben oltre le nostre aspettative. Amici e sostenitori sono arrivati da vicino e da lontano per darci la carica e supportare il lavoro comune che portiamo avanti.”

L’assessore comunale Eugenio Maineri ha aggiunto: “Sono davvero soddisfatto di questo primo gazebo a Ceriale, un’importante occasione per mettere in luce il grande lavoro che stiamo facendo in Comune insieme al governo Meloni. Abbiamo ricevuto molte adesioni di iscritti e simpatizzanti desiderosi di partecipare attivamente al nostro progetto.”

“Il circolo di Fratelli d’Italia Ceriale cresce così con forza, pronto a continuare a lavorare fianco a fianco con la cittadinanza e le istituzioni locali” conclude il segretario.