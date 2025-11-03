Prima vittoria per la S.F. Loano: Balla colpisce nel finale, battuto l’Arenzano

Ceriale. Era un appuntamento importante sia per la San Francesco Loano sia per l’Arenzano, entrambe squadre impegnate nella corsa salvezza. A spuntarla al fotofinish è stata la squadra di Davide Brignoli con il gol di Erald Balla: al 86′ il difensore riesce a segnare l’1-0 regalando ai loanesi il primo successo in campionato.

Le formazioni iniziali

San Francesco Loano: Scalvini, Aboubakar, Leo, Alberto, Oxhallari, Balla, Cauteruccio, Basso, Cassata, Auteri, Rimondo.

A disposizione: Pusceddu, Lingua, Hovsepian, Lufi, Valentino, De Matteis, Carastro, Rizzonato, Celella.

Allenatore: Brignoli.

Arenzano: Faggiano, Prisco, Agostino, Lagorio, Baroni, Andreetto, Corengia, Secco, Diakhate, Damonte, Pellicciari.

A disposizione: Tredici, Bottino, Botte, Bruzzone, Carrega, Vianson, Pittalis, Enzi, Pastorino.

Allenatore: Cocco.