Prima Categoria: Simone Guarco approda alla Veloce

Un ottimo colpo di mercato per la Veloce. Il club del presidente Sanguineti regala a mister Morbelli il centrocampista/difensore Simone Guarco. Classe 1993, ex giovanili del Genoa, nelle ultime stagioni ha legato il suo nome alla cavalcata del Millesimo dalla Prima Categoria all’Eccellenza.
Il comunicato del club
La FBC Veloce 1910 è lieta di annunciare di essersi aggiudicata per la prosecuzione della corrente stagione le prestazioni sportive di Simone Guarco, al quale augura il più sincero benvenuto in maglia granata. La stessa Società desidera ringraziare l’ASD Millesimo Calcio per la disponibilità e collaborazione prestata.
