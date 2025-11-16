  • News24
Maltempo

Prima Categoria, rinviata anche Dego – Albingaunia: c’è l’ufficialità

Erano arrivate poco fa le dure parole di sfogo del dg dell'Albingaunia Feroleto in merito alla pericolosità della trasferta. Rinviata anche Altarese - Bordighera

Albingaunia vs Sanremese: la fotogallery

Cambio di programma: Dego – Albingaunia non si disputerà. La decisione è arrivata dalla federazione proprio in questi minuti. La squadra bianconera non partirà quindi per Cairo, stadio designato per le partite casalinghe del Dego che ha visto il suo Perotti spazzato via dall’ultima alluvione.

In merito a questa partita si era già espresso questa mattina Emanuele Feroleto, dg dell’Albingaunia. Il dirigente, nel duro sfogo, condannava la scelta della federazione di giocare la partita, essendo che il club avrebbe dovuto percorrere un tratto di strada pericoloso in queste condizioni meteorologiche.

Non si giocherà neanche Altarese – Bordighera, inizialmente programmata per le 17:30. Un’intera giornata da recuperare, quindi, nel Girone “A”.

