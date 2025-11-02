Prima Categoria, Cengio rimane secondo, ma perde l’occasione di allungare sul Ventimiglia, 2 a 2 il risultato finale

CENGIO – VENTIMIGLIA 2 – 2 (47′ Zizzini, 68′ Rovere; 59′ Lodovici, 94′ Biffi)

Termina il match alle 16:52 con il risultato di 2 a 2. Fin da subito il match si è rivelato combattuto e complicato. Entrambe le squadre nel corso del primo tempo hanno creato diverse occasioni importanti, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. Il goal è arrivato al 47′ minuto con una conclusione di Zizzini. Al rientro dagli spogliatoi il Ventimiglia ha, subito, messo pressione per cercare di recuperare, pareggio che è stato ottenuto grazie a Lodovici. Pochi minuti dopo il Cengio risponde con Rovere che segna la rete del 2 a 1. Al 31′ minuto gli ospiti si ritrovano in 10 a causa dell’espulsione di Madafferi, nonostante questo hanno continuato a mettere pressione, riuscendo ad ottenere il 2 a 2 allo scadere con Biffi. Con questo risultato il podio rimane invariato.

49′ GOOOL!! Conclusione di Biffi che si invola verso la porta, calcia e trova la rete. Viene anche ammonito a seguito dell’esultanza

48′ Ammonito Freccero dopo un intervento a centrocampo

45′ Il direttore assegna 5 minuti di recupero

44′ Esce Aretuso e subentra Verardi

43′ Il Cengio sta mantenendo, ora, una buona intensità cercando di mettere pressione e mantenere il vantaggio

41′ Ammonizione per Cassini dopo un intervento scorretto

40′ Escono Sparma e Lodovici ed entrano Bertone e Bacigaluppi

35′ Ammonizione per Croce S. dopo un contrasto aereo

31′ Espulsione! Rosso diretto per Madafferi che interviene in scivolata su Rizzo S., il Ventimiglia si ritrova in 10 per questo ultimo quarto d’ora

27′ Esce Gallesio ed entra Croce F.

26′ Altra punizione dal limite per il Ventimiglia con Addiego che calcia diretto in porta, ma la palla termina di poco fuori

25′ Entra Ierace al posto di Berruti

23′ GOOOL!! Nuovamente in vantaggio il Cengio con Rovere che riceve palla da Rizzo S., calcia da dentro l’area e trova il 2 a 1

17′ Punizione dal limite per il Ventimiglia, a battere si prepara Sparma che prova a calciare sul secondo palo, ma la palla termina a lato

14′ GOOOL!! Ritorna in equilibri0 il match un cross di Biffi, Lodovici calcia al volo e trova la rete del pareggio

14′ Esce Bastita ed entra Madafferi

8′ Sempre gli ospiti stanno mettendo pressione da alcuni minuti con una serie di calci d’angolo alla ricerca del pareggio

2′ Ci prova subito il Ventimiglia con una conclusione di Lodovici che non riesce a trovare la porta

Riprende il gioco alle 16:00

47′ GOOOL!! Conclusione rasoterra di Zizzini che tira dopo una serie di rimpalli e sblocca la partita. Termina così il primo tempo con il risultato di 1 a 0

45′ Il direttore assegna 2 minuti di recupero

44′ Berruti crossa, Gambacorta impatta di testa, ma la palla termina alta sopra la traversa

42′ Azione pericolosa da parte degli ospiti con Gambacorta che si allunga il pallone scavalcando la difesa, Rizzo M. respinge su Aretuso che sbaglia a porta vuota

37′ Il Ventimiglia continua a mettere pressione e creare difficoltà ai padroni di casa che faticano a sviluppare azioni pericolose

30′ Grande occasione per il Ventimiglia con una conclusione di Sparma che però viene respinta da Rizzo M.

26′ Ammonito Bastita a causa di un pestone su Rovere

21′ Altra occasione per i padroni di casa con Rovere che riceve da Zizzini e tira di prima, ma la palla finisce a lato

19′ Conclusione di Zizzini che da posizione laterale calcia a giro sul primo palo, ma non centra lo specchio della porta

16′ Ammonizione per Gambacorta che simula alla ricerca di un calcio di rigore

11′ La squadra ospite, in questa fase, sta creando più occasioni costringendo il Cengio a chiudersi nella propria metà campo

7′ Il Cengio obbligato al cambio a causa di un infortunio di Meta, al suo posto entra Freccero

5′ Il Ventimiglia risponde subito con Ala che viene servito dentro l’area da Lodovici, ma spreca l’occasione davanti al portiere

3′ Occasione per il Cengio con Rovere che riceve palla, si invola verso la porta e prova con un pallonetto, ma la palla termina alta sopra la traversa

Calcio d’inizio alle 15:01

Oggi, 2 novembre alle ore 15:00, presso l’ impianto sportivo “Pino Salvi”, è fissato il calcio d’inizio del match che vedrà affrontarsi Cengio e Ventimiglia. Rispettivamente in seconda e terza posizione, a un solo punto di distanza. I padroni di casa al momento sono ancora imbattuti e oggi cercheranno di mantenere la stessa andatura per allungare sugli avversari. Gli ospiti, invece, detengono una sola sconfitta al momento e durante questa partita, cercheranno il sorpasso in classifica. A dirigere il match sarà il Sig. Alessandro Di Maria (GE).

FORMAZIONI

Cengio: Rizzo M., Gallesio (C), Seccafen, Croce S., Rizzo S., Gillardo, Pesce, Meta, Zizzini, Reale, Rovere. A disposizione: Barbiero, Venturino, Croce F., De Matteis, Freccero, Di Cianni, Siri, Volga, Canaparo. Allenatore: Loris Chiarlone.

Ventimiglia: Dollaro, Biffi, Berruti, Bastita, Addiego, Cassini, Lodovici, Aretuso (C), Gambacorta, Sparma, Ala. A disposizione: Vieni, Rotella, Grandi, Ierace, Verardi, Bertone, Bacigaluppi, Romeo, Madafferi. Allenatore: Luca Oneglio.