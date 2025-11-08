Prima Categoria B, gli anticipi della 7^ giornata: la Veloce vince in rimonta contro l’Old Boys

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la Veloce. I granata aprono il settimo turno del girone B di Prima Categoria battendo l’Old Boys Rensen. La squadra guidata da Alessandro Morbelli strappa un 1-2 in rimonta che peraltro sigilla il sorpasso sugli arancioneri anche in classifica. Inizialmente l’Old Boys era passato in vantaggio con Craviotto al 9′, ma dopo soli quattro minuti è arrivato il pari di Leskaj. In avvio di secondo tempo, al 46′, è arrivato il raddoppio firmato Niccolò Piu. La Veloce sale dunque a 10 punti in classifica e in attesa delle gare di domani si porta a ridosso della zona playoff.

La formazione della Veloce: Debenedetti, Marzano, Marchi, Esposito, Torrini, D. Favara, Revello, Leskaj, M. Favara, Salis, Piu. A disposizione: Valenti, Valdora, Suetta, Berardinucci, Caviglia, Crocilla, Bubba, Spotorno, Panucci.

In questo sabato si sono giocate altre quattro gare. È scesa in campo la capolista Olimpic che non senza faticare ha battuto la Virtus Bolzanetese con il risultato di 2-1. Pareggio 0-0 invece tra Rossiglionese e Pegliese. Vince di misura (1-0) il Valsecca contro il Voltri 87, conquistando tre punti importanti in chiave salvezza. Vittoria ben più larga della Campese sul campo del Rabona Via Dell’Acciaio. I verdeblù vincono 1-5 conquistando così il secondo posto in classifica e scavalcando proprio gli avversari odierni.

Domani scenderanno in campo le altre due savonesi del girone: la Virtus Don Bosco in casa contro il Multedo e lo Speranza in trasferta contro lo Sciarbo&Cogo.