Prima Categoria. L’Altarese sommerge il borghetto, 4 a 0 il risultato per i giallorossi

ALTARESE – BORGHETTO (4 – 0) 1′, 63′ Quinonez, 47′ Sow, 78′ Samba

Ore 16:55 termina il match con la vittoria dell’Altarese per 4 a 0. Un match fin da subito in salita per gli ospiti a causa del goal subito il primo minuto di gioco. Dopo la rete il Borghetto ha tentato di reagire ma si è trovato in difficoltà a creare azioni pericolose e sviluppare il proprio gioco. Il primo tempo è così terminato con il risultato di 2 a 0. Al rientro dagli spogliatoi gli ospiti sono entrati in gioco con maggiore aggressività e mettendo pressione all’Altarese che è riuscita a contrastare e resistere agli attacchi del Borghetto riuscendo a trovare, anche, altri due goal. Uno di questi è stata la rete della doppietta di Quinonez, due goal arrivati su assist di Robaldo. Il match quindi è terminato con la vittoria dei padroni di casa che si sono riscattati dalla brutta prestazione della scorsa settimana.

48′ Ammonizione per Zanatta dopo aver interrotto una ripartenza

47′ Punizione battuta da Fornari che colpisce la barriera

45′ Il direttore assegna 4 minuti di recupero

44′ Il gioco riprende dopo una breve interruzione a causa di un contrasto

36′ Il Borghetto si trova in difficoltà ma tenta di reagire con una serie di calci d’angolo che non portano, però, a trovare la rete

35′ Esce Agate ed entra Ndiaye

33′ GOOOL!!! Samba recupera il pallone sulla tre quarti, si accentra e calcia il pallone sul secondo palo, 4 a 0 per i padroni di casa, la partita sembra essere messa in cassaforte

31′ Esce Sow e subentra Borkovic

30′ Punizione battuta da Puglia che viene respinta in calcio d’angolo da una straordinaria parata di Falletti

27′ Espulsione diretta! Viene espulso Menzio dopo aver interrotto una possibile occasione da goal, in questi ultimi minuti il Borghetto rimane in 10 uomini

26′ Entra Domeniconi al posto di Quinonez

25′ Esce Rimassa ed entra Morro

20′ Entra samba ed esce Gallo per i padroni di casa; mentre per gli ospiti entrano Fornari, Muniz de Andrade e Zanatta al posto di Giglio, Guga e Amendola

18′ GOOOL!!! Doppietta di Quinonez che colpisce di testa, nuovamente su corner, e sigla il 3 a 0

17′ Gagliardi recupera il pallone dopo un errore della difesa, entra in area e prova a calciare, ma Falletti ci mette il pugno

12′ Primo cambio per mister Ponte: entra Briano ed esce Zaccariello

11′ Robaldo entra in area e prova a calciare, ma Falletti respinge in calcio d’angolo

9′ Gli ospiti continuano a mettere pressione sviluppando il gioco nella metà campo avversaria, l’Altarese è costretta a chiudersi in difesa della propria area

4′ Prima sostituzione per gli ospiti: entra Sara ed esce Allissiardi

3′ Al rientro dagli spogliatoi il Borghetto è aggressivo e tenta di mettere pressione per riaprire il match

Inizia la seconda frazione di gioco alle 16:04

Termina il primo tempo alle 15.52

47′ GOOOL!!! Raddoppio dell’Altarese con Sow che, dopo la punizione battuta da Robaldo, calcia al volo e sigla il 2 a 0

45′ Il direttore assegna 4 minuti di recupero

42′ Punizione per gli ospiti, battuta da Menzio ma la palla termina in rimessa dal fondo

41′ Ammonito Agate dopo un intervento scorretto

40′ Robaldo batte una punizione dalla tre quarti diretta verso il portiere avversario che riesce a respingere il pallone

36′ Il Borghetto tenta di riequilibrare la partita, riuscendo a sviluppare il proprio gioco ma ancora senza finalizzare

29′ Guga si invola verso la porta, calcia ma la conclusione termina a lato della rete

26′ Punizione dalla distanza per il Borghetto battuta da Menzio che calcia diretto in porta ma Provato blocca il pallone

25′ Fase del match in cui il gioco viene interrotto numerose volte a causa degli interventi scorretti fischiati dal direttore

16′ L’Altarese ci riprova con Robaldo che calcia al volo ma la palla termina alta sopra la traversa, la squadra ospite, finora, fatica a calciare in porta e rendersi pericolosa

7′ Ammonizione per Giglio dopo un duro contrasto, l’arbitro assegna una punizione all’Altarese che batte Quinonez ma non riesce a centrare lo specchio della porta

5′ Prova a reagire la squadra ospite, ma la difesa avversaria riesce a contrastare i tentativi di attacco

1′ GOOOL!!! Subito in vantaggio la squadra di casa che, dopo un calcio d’angolo rasoterra, sblocca la partita con un colpo di tacco di Quinonez. Match tutto in salita per gli ospiti

Calcio d’inizio alle 15:02

Oggi, domenica 30 novembre, presso l’impianto sportivo “Stelio Fornaci” si disputerà la decima giornata di campionato di prima categoria del girone A. A sfidarsi saranno l’ Altarese, reduce da una sconfitta per 3 a 0, che attualmente occupa l’ 11esima posizione in campionato e il Borghetto, anch’esso reduce da una sconfitta e occupante il 14esimo posto in classifica, che al momento dovrebbe disputare i playout, ma in caso di vittoria di quest’ultima potrebbero scambiarsi alle situazioni. A condurre il match sarà il Sig. Lorenzo Pecunia (GE) e l’orario pre fissato per l’inizio è alle 15:00.

FORMAZIONI

Altarese: Provato, Salani, Gallo, Crovella (C), Agate, Puglia, Sow, Gagliardi, Zaccariello, Quinonez, Robaldo. A disposizione: Augeri, Borkovic, Briano, Domeniconi, Pazmino, Ndiaye, Samba. Allenatore: Alessio Ponte

Borghetto: Falletti, Giglio, Menzio, Sabia (C), Allissiardi, Fumagalli, Gatto D., Amendola, Guga, Rimassa, Fruzzetti. A disposizione: Scarcelli, Fornari, Gatto L., Isabella, Morro, Muniz de Andrade, Paradisi, Sara, Zanatta. Allenatore: Edmondo Perrone