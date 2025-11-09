La Golfo Dianese regola la partita in 5 minuti: 3-1 contro un’Albingaunia in 10 uomini per 70 minuti

ALBINGAUNIA (46′ Ciravegna) 1 – 3 (31′, 72′ Arrigo, 35′ Mrahi) GOLFO DIANESE

Albenga. La squadra di Poggi era chiamata a rispondere dopo la prestazione non convincente di domenica scorsa contro l’Andora ma, contro la Golfo Dianese, è andata peggio. Una sconfitta pesante per 3-1 dove gli ingauni non sono riusciti a mantenere il buon inizio di partita. Subito il gol di Arrigo al trentesimo, seguono 5 minuti di buio totale. Incrementa subito dopo Mrahi e un minuto arriva l’espulsione di Gerosa a rincarare la dose.

La rete di Ciravegna da speranza ma non basta. Rimessi apposto gli assetti tattici, i bianconeri partono forte. Il numero 9 si guadagna e segna il penalty, ma i sogni di riprendere il risultato rimangono tali. Arrigo segna ancora e spegne definitivamente le speranze ingaune. C’è da riprendersi subito secondo Poggi, per non perdere le buone prestazioni messe in campo fino a qualche settimana fa.

Di male in peggio, emergenza in difesa. Alla sconfitta si somma, oltre l’espulsione di Gerosa anche la diffida di Greco, che si accomodano in tribuna assieme agli infortunati Gastaldi, Plando (che difficilmente sarà disponibile) e Bianco. Reparto difensivo rimaneggiato e sfida importante contro il Dego da preparare, un bel grattacapo per l’allenatore bianconero.

La Golfo Dianese riprende il cammino. Dopo la sconfitta contro l’Oneglia e il pareggio contro il Bordighera, la squadra di Vindigni torna a sorridere tre volte. Ottime trame di gioco, difesa sempre attenta e bravi a sopperire alle difficoltà, tant’è che Schievenin gioca per 45 minuti da braccetto dimenticandosi della sua posizione offensiva. A 14 punti, la squadra merita di ritagliarsi un posto nei playoff.

LA CRONACA

94′ Termina qua la partita! La Golfo Dianese passa al Riva con il risultato di 1-3. Albingaunia in difficoltà adesso soprattutto numerica.

92′ Ammonito Greco per una scaramuccia in campo. Era diffidato, i problemi in difesa per Poggi si complicano.

90′ Assegnati 4 minuti di recupero. Intanto Ciravegna arpiona un pallone che sembrava impossibile da prendere. Si gira e vince anche un contrasto, poi la conclusione non premia la giocata individuale. Rimessa dal fondo.

86′ Ancora Nida che si guadagna una punizione da ottima mattonella, ammonito questa volta Robotti R. Secco batte il calcio piazzato e il pallone finisce un po’ da tutte le parti. Ci provano tutti a colpirlo per ribadirlo in rete, alla fine Giraldi ci prova con la rovesciata ed il pallone esce di pochissimo.

84′ Nida parte palla al piede e viene steso da Pozzato e Schievenin. Ammonizione per Pozzato che non ci sta, aveva preso palla. Punizione dal limite che termina fuori.

81′ Ottimo cross teso di Ansaldo, Mrahi non ci arriva di un soffiograzie al super intervento di Massa che guadagna anche rimessa dal fondo. Al termine dell’azione, esce proprio Mrahi a centimetri dalla doppietta personale, al suo posto Robotti G.

80′ Altro cambio per Poggi, fuori Gibertini per Giraldi.

76′ Cambio per la Dianese, fuori Deja per Tinchiano. Su questo cambio si fa pericolosa la formazione di casa. Fazio a centrocampo cerca dentro Esposito, un difensore mette il pallone in angolo. Su corner, bella palla per Giordano che incorna molto bene la palla, ma la conclusione è molto precisa sui guantoni di Cacciò che blocca.

72′ La Dianese mette il turbo sulla fascia con Pozzato, cross messo teso dentro in area. Manti si distende ma non arriva, su posizione defilata sgancia il siluro Arrigo! A porta praticamente vuota il laterale sinistro rimette la partita sulle due reti di vantaggio e cala la doppietta personale.

68′ Nessun particolare azione da sottolineare, squadre sempre attente su ogni pallone e difese difficili da scardinare. Sugli spalti, i tifosi ingauni, hanno preparato uno striscione per Gastaldi per rendergli omaggio dopo il grave infortunio subito. Tutto lo stadio ad applaudire il gesto del tifo bianconero.

60′ Doppio cambio per Poggi per dare più energia in avanti. Fuori Savona e Marquez per Giordano e Esposito.

59′ Si rende pericolosa anche la Golfo Dianese! Pallone ben protetto da Mrhai, arriva un compagno che calcia a botta sicura, si immola ancora Manti! Palla in corner, recupera Nida che mette in cassaforte il pallone. Intanto curioso cambio d’assetto della Golfo Dianese. Dall’entrata in campo di Ansaldo, Schievenin si è abbassato in difesa come braccetto.

57′ Albingaunia vicina alla rete! Il pallone rimane lì, Ciravegna prova la girata in acrobazia da pochissimi metri, pallone a lato di pochissimo.

56′ Cambio per la Dianese: fuori Bertoli per Ansaldo.

54′ Marquez recupera palla e serve splendidamente Savona che si accentra e calcia a giro, ci mette una pezza Cacciò! Pallone molto insidioso che l’estremo difensore ospite manda in corner. Niente di fatto sul calcio piazzato, il pallone torna in rimessa per il portiere.

51′ L’assetto tattico dell’Albingaunia si dispone con la difesa a tre formata da Massa, Greco e Fazio. Nida e Savona a tutta fascia pronti a ripartire, Secco e Marquez in mediana con Gibertini a sostegno di Ciravegna. I bianconeri, galvanizzati dalla rete, attaccano con grande pressione gli ospiti nel tentativo di pareggiare la sfida.

46′ Ciravegna sul dischetto: rete! Cacciò non arriva di pochissimo, Ciravegna si guadagna e segna la palla dagli undici metri. Meglio di così non poteva iniziare il secondo tempo degli ingauni. Ammonito intanto Favale per il fallo da rigore.

45′ Si riprende! Doppio cambio per l’Albingaunia, fuori Secco Edoardo e Pollio per Nida e Massa. Rimessa apposto la formazione dopo l’espulsione di Gerosa. Cambio anche per la Golfo Dianese, rilevato l’ammonito Avignone per Zanchi. Palla subito lunga per Savona che spizza dentro, Gibertini mette dentro per Ciravegna che va giù, calcio di rigore! I bianconeri hanno subito la chance di rimettere a posto la partita.

Secondo tempo

46′ Termina qua la prima frazione di gioco. L’Albingaunia perde la partita di mano in cinque minuti e si ritrova a rincorrere due distanze con un uomo in meno per l’espulsione di Gerosa. Sicuramente qualche problema numerico per una squadra che ha fuori rosa già 4 giocatori per infortunio e che ora si trova in seria difficoltà in un importante scontro diretto.

45′ Assegnato un minuto di recupero.

41′ Albingaunia che prova a riprendersi dopo 5 minuti shock. Con pochissimi cambi nel reparto difensivo, sarà un gran problema per Poggi trovare una soluzione, soprattutto in questa partita. Diversi infortuni hanno colpito i bianconeri, che però ribadiscono a gran voce in campo di non voler mollare la spugna e provare a riprende il risultato.

37′ Momento disastroso per l’Albingaunia che si trova addirittura in 10 uomini, espulso Gerosa! Mrahi involato a rete, intervento completamente fuori tempo del numero 6 che travolge l’avversario in scivolata solo davanti a Manti. Partita più in salita che mai, sulla punizione il pallone sbatte contro la barriera. Nessun chance qua per i rossoblù di incrementare per tre volte.

35′ Medesima azione della prima rete della Golfo. Lancio lungo, raccolto dal centravanti ospite, sponda sull’esterno dove si trova Mrhai, prende il fondo e calcia! Esce Manti ma la conclusione è precisa tra portiere e difensore! Momento no per l’Albigaunia, la Golfo capisce che il momento di difficoltà dei bianconeri e punge ancora.

32′ Riparte forte la squadra di Poggi, che non ci sta dopo aver subito il gol. Cade a terra Ciravegna in area contrastato da un giocatore, per Dinapoli non è rigore. Poi Marquez ferma l’azione, per l’arbitro ci sono gli estremi per l’ammonizione, giallo per il centrocampista argentino.

31′ Rimessa dal fondo, lancio lungo di Cacciò. Dedja in fuorigioco non tocca la sfera, pallone che arriva ad Arrigo! Tocca il pallone quanto basta per ingannare Manti e metterla precisa sul primo palo da posizione ravvicinata! È avanti la Golfo Dianese.

30′ Cross per l’Albingaunia. Pollio mette dentro un cross molto forte a fil di palo, che esce di pochissimo sul secondo legno senza che nessuno sfiori la sfera! Chiunque l’avrebbe toccata sarebbe finita dentro.

28′ Punizione dalla trequarti per la Golfo Dinaese, si incarica della battuta Favale. Ottimo arcobaleno preciso sulla testa di Schievenin che colpisce, pallone a lato di pochissimo. Ottime trame, manca solamente la finalizzazione per entrambe le squadre. Entrambe arrivano vicino alla porta, ma la conclusione non arriva mai.

24′ Partita un po’ bloccata adesso da qualche fallo sporadico che interrompe l’azione proprio sul più bello. Nessuna azione particolarmente pericolosa in questi frangenti di gara, probabilmente le due compagini si staranno studiando per colpire al momento opportuno.

17′ Riparte forte la Golfo Dianese, pallone dentro per Dedja che non arriva, Gerosa deposita prima in rimessa laterale. Pallone dopo la rimessa in gioco che termina nel cuore dell’area bianconera, ma un fallo fa terminare senza successo la possibilità ospite di sbloccare la partita.

13′ Cross da angolo depositato fuori, recupera Fazio su Mrahi. Pallone dentro sul secondo palo, c’e Edoardo Secco tutto da sola che calcia. Cacciò arriva prima del possibile tap-in di Ciravegna e blocca. Due formazioni che stanno combattendo su ogni pallone, rendendo la sfida piacevole da osservare, con azioni continue da una parte all’altra della metà campo.

12′ Ciravegna mette il turbo e passa in mezzo a due, poi rinterza alla Milito ma il difensore lo raggiunge. Altro cross per un’Albingaunia super propositiva.

10′ Ottima ripresa dell’Albingaunia che mostra tutta la sua qualità in questa azione. Intervento irruento su Marquez, Dinapoli lascia proseguire e un difensore ospite ci rimette la gamba. Punizione e ammonizione per Avignone.

8′ Punizione guadagnata da Ciravegna sulla trequarti. Pollio presa un tiro-cross teso ma sbatte sulla barriera, parte velocissimo il contropiede ospite! Un 3 contro 2 pericoloso ma il cross di Mrahi non è preciso, sprecano tutto i rossoblù.

3′ Subito pericolosa la Golfo Dianese! Girata di testa di Mrahi, Manti toglie la sfera con il colpo di reni! Attenzione la palla rimane lì, arriva praticamente a botta sicura Schievenin, si esalta ancora una volta Manti con un super salvataggio sulla linea! Ma cosa ha preso, era impossibile sbagliare da questa posizione.

2′ Subito pericolosa l’Albingaunia. Primo corner neutralizzato e messo per un altro calcio dalla bandierina. Sul secondo Secco prova ad arpionare con lo scorpione, sul campanile Greco ci prova di testa ma la spedisce alta sulla traversa. Dianese in campo con un 4-3-3 che diventa un 3-4-3 in fase di possesso palla. Albingaunia con difesa a quattro con Fazio sempre pronto ad alzarsi su ogni ripartenza bianconera per creare superiorità numerica nei pressi dell’area avversaria.

1′ Si comincia! Gioca il primo pallone Mrahi, il giocatore da tenere d’occhio della sfida di oggi, il goleador attuale primo nella classifica marcatori. Primo giro palla degli ospiti, Fazio recupera subito palla! Qualche flipper e il pallone se lo ritrova sempre Fazio sulla corsa, prende il fondo e mette in mezzo. Cacciò un po’ indeciso lascia sfilare, primo corner per gli ingauni.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

Albingaunia: 1 Manti, 2 Secco E, 3 Fazio, 4 Pollio, 5 Greco, 6 Gerosa, 7 Gibertini, 8 Marquez, 9 Ciravegna, 10 Secco A, 11 Savona. A disposizione: 12 Massabò, 13 Gaino, 14 Masha, 15 Massa, 16 Milazzo, 17 Giraldi, 18 Nida, 19 Esposito, 20 Giordano. Allenatore: Poggi.

Golfo Dianese: 1 Cacciò, 2 Amoretti, 3 Bertoli, 4 Avignone, 5 Pozzato, 6 Favale, 7 Arrigo, 8 Robotti R, 9 Dedja, 10 Schievenin, 11 Mrahi. A disposizione: 12 Cucuzza, 13 Robotti G, 14 Talladira, 15 Greco, 16 Ansaldo, 17 Zanchi, 18 Tinchiano, 19 Assandri, 20 Guastamacchia. Allenatore: Vindigni.

Arbitro dell’incontro il signor Simone Dinapoli di Savona.

Albenga. Buon pomeriggio a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme il big match odierno di Prima Categoria tra Albingaunia e Golfo Dianese. Match interessante per vedere ancora una volta la qualità dei bianconeri, che oggi affronteranno un avversario sulla carta di egual forza, i rossoblù di Vindigni. Gli ingauni devono rifarsi dall’ultima partita contro l’Andora, avversario che ha messo in seria difficoltà la squadra di Poggi. Con il risultato recuperato all’ultimo pallone disponibile, la squadra oggi scenderà in campo per dimostrare di aver allontanato gli spettri di una partita in salita già dai primissimi minuti. La Golfo Dianese invece arriva al Riva con il medesimo risultato raccolto dai bianconeri. Tre a tre contro il fanalino di coda Bordighera, una delle squadre più in difficoltà del campionato insieme alla San Filippo, che ha destato qualche sospetto. Risultati amari anche per i rossoblù, che non raccolgono i tre punti dalla buona risposta interna per 3-0 proprio contro l’Andora. Una sfida tutta da vivere che alla fine ci dirà chi entra o chi esce dalla zona playoff, o chi potrebbe condividerla per almeno una settimana.