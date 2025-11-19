Savona. Prevenzione oncologia, conferenza organizzata dal Rotary Club Savona: si svolgerà ai primi di dicembre.

L’incontro è finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza nello spirito del Rotary su una problematica che ha ancora un enorme impatto socio/sanitario con un particolare focus sui tumori della prostata e del colon-retto.

Saranno presentate anche le nuove strategie terapeutiche offerte al San Paolo di Savona dalla Oncologia e dalla Chirurgia Robotica e saranno trattate le principali linee guida riguardo la prevenzione primaria e la diagnosi precoce del tumore della prostata e del colon-retto. Saranno inoltre illustrate le principali novità in tema di terapia oncologica e terapia chirurgica, anche con l’utilizzo del Robot da Vinci, fiore all’occhiello dell’Ospedale San Paolo di Savona.

L’appuntamento è fissato per il 5 dicembre, alle 16, nella Sala Rossa, del Comune di Savona.

Interverranno in veste di relatori: Pietro Dulbecco, Raffaele Galleano, Fabrizio Gallo, Giuseppe Noberasco, Maurizio Schenone, Angelo Schirru e Giorgio Sogno.