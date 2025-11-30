Tra Praese e Savona finisce 1 a 1: distanza invariata dalla vetta, tensione nel finale

Praese 1 (62′ Falsini) – Savona 1 (79′ Schirru)

Finisce in pareggio il big match tra la capolista Praese e il Savona. Una partita equilibrata e giocata ad alto ritmo. Meglio le difese degli attacchi con i portieri che non hanno effettuato parate significative. Nel complesso il Savona ha avuto più “expected goal” ma il pareggio pare il risultato più giusto per quanto visto in campo. Il Savona rimane a -9 dai genovesi ma vincendo il recupero di mercoledì contro la Superba potrebbe portarsi a -6. Distanza invariata anche tra i biancoblù e altre due contendenti alla vittoria del campionato. Lo scontro diretto tra Albissola e Ca De Rissi è infatti finito 0-0. Entrambe le squadre hanno da recuperare una partita, quindi hanno giocato le stesse gare del Savona. Gli Striscioni sono a -7 dai Ceramisti e a -4 dal Ca De Rissi.

95′ Triplice fischio.

93′ Calcagno protegge il pallone che va sul fondo ma forse lo tocca involontariamente. Angolo per la Praese, palla al centro ma la difesa del Savona spazza.

91′ Fallo di Pirotto, ammonito.

90′ Cinque minuti di recupero.

88′ Parapiglia, tensione finale dopo un fallo fischiato al Savona. Raffica di espulsioni. Lato Savona espulsi il preparatore Costamagna e il direttore Barone che se ne va furioso “alla Allegri”. Lato Praese espulso Davide Canovi dalla panchina. Grande confusione, espulso anche Lele Cola.

87′ Fallo a centrocampo, giallo per Canovi C.

84′ Qualche parola di troppo prima della battuta di un calcio d’angolo per la Praese costa l’ammonizione a Calcagno. Nulla di fatto dopo la battuta del corner. Nel Savona, Saracco entra al posto di Durante.

79′ Schirru! Pareggia il Savona! Sugli sviluppi di una punizione calciata a centro area il difensore a seguito di una spizzata colpisce il palo di testa ma poi ribadisce in rete di piede.

77′ Esce il numero dieci Canovi nella Praese ed entra Chiarabini M. Nel Savona lascia il campo Rignanese, al suo posto entra Pirotto. Fuori anche Raja, al suo posto entra Biaggi. Ora l’assetto dei biancoblù è il 3-4-3.

73′ Matzedda dribbling secco e servizio al centro. Schirru spazza l’area piccola.

72′ Zunino arretra, triangola con Turone ma calcia male. Palla fuori.

70′ Angolo per il Savona. Raja pesca rasoterra Zunino, colpo di prima intenzione ma il pallone sbatte su un difensore.

68′ Il Savona attacca, la Praese difende in blocco. Palla messa al centro, Schirru colpisce da posizione ravvicinata ma Parodi la fa sua.

63′ Cola aumenta il peso offensivo: Sassari al posto di Fossati.

62′ Praese in vantaggio! Falsini! Canovi D. vince un contrasto sul fondo e crossa teso e basso nell’area piccola dove il numero nove è rapace nell’anticipare il marcatore e mettere alle spalla di Rosasco.

60′ Cross teso di Calcagno ma troppo sul portiere. Blocca Parodi.

57′ Raso A lascia spazio a Raso M nella Praese.

50′ De Simone provvidenziale di testa su un cross dalla sinistra per Rignanese.

49′ Savona vicino al vantaggio, Turone si incunea in area. Gran confusione, il pallone finisce poi a Zunino che calcia spedendo il pallone fuori di pochissimo. Tiro da ottima posizione ma sua discolpa il pallone gli è carambolato in modo inaspettato sui piedi.

48′ Batte veloce una punizione la Praese, Matzedda entra pericolosamente in area ma Durante lo ferma in scivolata. Angolo, colpisce un giocatore dei genovesi, palla sul fondo.

46′ Si riparte, nessun cambio.

Secondo tempo

45′ Finisce il primo tempo. Partita molto combattuta, buon ritmo e poche occasioni. Pareggio giusto. La miglior occasione per il Savona, con Rignanese che è bravo nel farsi largo tra le maglie avversarie ma impreciso sotto porta. La difesa biancoblù ha invece vacillato per un retropassaggio sbagliato di Colombo. Match che dà l’impressione di potersi accendere da un momento all’altro come dimostrano le scintille del 38′.

44′ Zunino lancia per Fossati, sponda di petto per Damonte. Tiro dal limite dell’area abbondantemente alto.

41′ Punizione calciata al centro dalla Praese. Pallone molto alto, Falsini non dà forza e Rosasco blocca in presa alta.

38′ Fallo di Colombo su Canovi C. Ammonito il difensore savonese. Poi scoppia un piccolo parapiglia, qualche spinta ma la situazione si raffredda subito. Ammonito anche Raso della Praese.

35′ Partita nel complesso equilibrata con le squadre che lasciano ragionare poco gli avversari.

28′ Colombo rischia il patatrac con un retropassaggio corto di testa per Rosasco. Falsini fa suo il pallone con Rosasco che esce ben oltre l’area. L’attaccante non è lestissimo nel girarsi e Colombo riesce a fermarlo con un fallo.

25′ Zunino stende Matzedda per fermare una ripartenza. Ammonito. La panchina del Savona protesta, non tanto per il giallo ma per il fatto che in una situazione simile non era stato ammonito un giocatore avversario.

22′ Canovi, uno dei giocatori di maggior qualità dei padroni di casa, è spesso costretto ad arretrare nella propria metà campo per riuscire a giocare palloni.

20′ Canovi per Falsini in verticale, appoggio per Matzedda. Tiro dal limite sporcato da un difensore ma nessun patema per Rosasco.

17′ Turone allarga per Durante, cross sul secondo palo. Matzedda legge bene la traiettoria e di testa salva la difesa.

15′ Possesso del Savona, poi Raja deve accelerare perché pressato e verticalizza subito. Rignanese di potenza si avventa sul pallone ma da due passi spara alto disturbato dai difensori e dall’uscita del portiere. Rammarico per l’esito ma bello spunto dell’attaccante.

8′ Che bella giocata di Calcagno, che si alza sull’out di destra, riceve un lancio e si incunea in area con un pregevole stop a seguire. La conclusione finisce però alta. Buon avvio del Savona, che sfrutta la superiorità a centrocampo visto che gli avversari si schierano con il 4-4-2.

6′ Damonte sul fondo mette al centro. Rignanese in tuffo anticipa bene il difensore ma non riesce ad angolare. Parodi blocca centralmente.

4′ La prima conclusione di Damonte da posizione defilata. Tiro sballato che finisce sul fondo.

1′ Partiti. Savona incaricato del calcio di inizio. Out Agostino per un malanno, in porta nel Savona c’è il giovane Rosasco. Torna la difesa titolare con Colombo e Calcagno braccetti ai lati di Schirru. Sassari in panchina, titolari Zunino e Rignanese nel 3-5-2 odierno.

La cronaca minuto per minuto di Praese – Savona

La classifica in vetta – tra parentesi le gare giocate – spiega l’importanza che avrebbe vincere per il Savona oggi. E, al contempo, quanto grave sarebbe perdere. Le prime posizioni: Praese 26 (11), Albissole 24 (10), Sestrese 22 (11), Ca de Rissi 21 (11), Pontelungo 18 1(10), Savona 17 (10).

Savona: 1 Rosasco, 2 Calcagno, 3 Damonte, 4 Raja, 5 Schirru, 6 Colombo, 7 Durante, 8 Turone, 9 Rignanese, 10 Zunino, 11 Fossati. A disposizione: 12 Kotsiubynskyi, 13 Toscaj, 14 Bellotti, 15 Saracco, 16 Cartiere, 17 Sassari, 18 Biaggi, 19 Pirotto, 20 Covelli. Allenatore: Emanuele Cola.

Praese: 1 Parodi A, 2 Raso A, 3 Giorgi, 4 Canovi C, 5 Chiriaco, 6 De Simone, 7 Chiarabini A., 8 Fiorucci, 9 Falsini, 10 Canovi D, 11 Matzedda. A disposizione: 12 Massone, 13 Parodi P, 14 Raso M, 15 trucco, 16 Di Gennaro, 17 Orlando, 18 Chiarabini M, 19 Sacchi, 20 Giavarra. Allenatore: Matteo Tedone.

Arbitro: Verdoia di Genova. Assistenti: Amadei e Scandale di Genova.