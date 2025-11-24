Poste Italiane: a Stella un annullo speciale per celebrare i siti storici Grimaldi di Monaco

Stella. In occasione delle celebrazioni dei siti storici dei Grimaldi di Monaco, Poste Italiane sarà presente con un annullo dedicato, promosso dal comune di Stella in collaborazione con i rappresentanti delle associazioni locali.

Nella giornata di domani, martedì 25 novembre dalle 10 alle 16, nello stand filatelico allestito in via Muzio Poggi a Stella, potranno essere timbrate le corrispondenze presentate con il bollo speciale.

Per i collezionisti e gli appassionati saranno inoltre disponibili tutte le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici come folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline e raccoglitori.

Un’iniziativa dedicata non solo ai collezionisti, ma a tutti gli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali, che potranno conservare un ricordo tangibile di questo importante traguardo.

Per ogni ulteriore informazione su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it