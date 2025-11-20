  • News24
IVG Sport
Decisioni

Post Bogliasco-Millesimo: tre giornate a Vittori e ammenda ai giallorossi

I valligiani non avevano gradito la direzione di gara

Millesimo Vs Carcarese

Che sarebbe emerso qualcosa dal comunicato del giudice sportivo odierno a seguito di Bogliasco – Millesimo (0-0) era prevedibile viste le pesanti lanentele dei giallorossi circa la conduzione arbitrale.

Giallorossi punti da referto arbitrale con un’ammenda di 150 euro: “Per la condotta dei propri sostenitori i quali per l’intera durata del secondo tempo e dopo la fine della gara rivolgevano al ddg e agli assistenti espressioni ingiuriose e minacciose”.

Tre giornate di squalifica ad Andrea Vittori: “A seguito di una decisione protestava verso il ddg utilizzando un’espressione irrispettosa, quindi alla notifica del provvedimento di espulsione gli rivolgeva un’espressione lievemente ingiuriosa”.

Una giornata a Facello e inibizione fino al 4 dicembre per il dirigente Salvatico.

Più informazioni
leggi anche
Generico novembre 2025
Furia giallorossa
Millesimo, pioggia di polemiche dopo lo 0-0 contro il Bogliasco. Il dg Piccardo: “Arbitro non all’altezza nemmeno di una partita di Pulcini”
