Pontinvrea, Vanni Oddera: “Distrutto con 18 martellate il cartello della mototerapia, un gesto d’odio che non ci fermerà”

"Rabbia cieca contro qualcosa che non ha mai ferito nessuno. Un progetto che abbatte muri e regala sorrisi a chi ogni giorno affronta battaglie silenziose"

Generico novembre 2025

Pontinvrea. “Questa notte qualcuno, con un peso d’odio troppo grande nel cuore, ha scelto di distruggere il cartello che segnava il luogo dove la mototerapia è nata. Neppure tutto questo dolore trasformato in violenza potrà fermarci”. Con un video sulla sua pagina Facebook Vanni Oddera denuncia quanto accaduto.

“Più di diciotto colpi di martello o piccone – prosegue Oddera – hanno sfogato una rabbia cieca contro qualcosa che non ha mai ferito nessuno: un progetto che cura l’anima, che accoglie, che abbatte muri e regala sorrisi a chi ogni giorno affronta battaglie silenziose. Continuerà a crescere, ad abbracciare nuove persone, a portare luce dove qualcuno prova a spegnere il colore. Perché ciò che nasce dall’amore non si distrugge. Le cose belle non si toccano”.

“Un gesto d’odio nei confronti di tantissime famiglie e persone, con disabilità e non, che credono in questo bellissimo progetto, che non fa male a nessuno e che ha solo fatto del bene”, conclude.

Aggiunge la consigliera comunale Veronica Parodi: “Un gesto oltraggioso nei confronti dei disabili e delle loro famiglie, e di tutte le persone – sempre più numerose – che prendono parte alla realtà della Mototerapia, che porta sollievo nei reparti pediatrici e non solo“.

La Mototerapia è stata riconosciuta come terapia complementare dalla Legge 16 dicembre 2024 num. 210, in vigore dal 17 gennaio 2025: “La Legge mira a promuoverla per il suo importante ruolo di miglioramento dell’esperienza ospedaliera, di supporto nel percorso riabilitativo di persone con disabilità e per la sua capacità di aumentare il benessere psico-fisico e l’inclusione“, conclude.

