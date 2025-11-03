Pochi militi a Bardineto e la Croce verde rischia di sospendere l’attività: il sindaco convoca un’assemblea

Bardineto. Grave carenza di militi alla Croce verde di Bardineto, il sindaco Mario Basso convoca un’assemblea per affrontare il problema con la popolazione per sabato 8 novembre, alle 20.30, nell’ex asilo “Cav. Mazza”.

“Purtroppo i volontari in servizio sono sempre meno e alcuni stanno raggiungendo il limite di età consentito per effettuare i soccorsi – spiega il primo cittadino – Sarebbe davvero una grave perdita per tutta la comunità se la pubblica assistenza dovesse sospendere l’attività, che, ad oggi, continua a mantenere h24. L’aumento degli anziani in paese e quindi delle urgenze, nonchè i numerosi incidenti sul territorio che portano via molto tempo a chi è in servizio, mettono a rischio la disponibilità di militi e mezzi e spesso accade che si debba ricorrere all’intervento delle consorelle più vicine”.

“Specie in estate, il nostro Comune è frequentato da molte persone, con escursionisti e bikers di passaggio che a volte necessitano di soccorso. Per non parlare degli incidenti stradali, che in certi periodi sono numerosi per il transito di moto e con un traffico più sostenuto tra la Riviera e l’entroterra – conclude il sindaco – Ci auspichiamo davvero che qualche volontario in più possa dare il suo contributo, altrimenti le conseguenze potrebbero essere poco rosee”.