  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appello

Pochi militi a Bardineto e la Croce verde rischia di sospendere l’attività: il sindaco convoca un’assemblea

Basso: "Si cercano urgentemente nuovi volontari per proseguire il servizio così utile alla comunità"

PA croce verde Bardineto

Bardineto. Grave carenza di militi alla Croce verde di Bardineto, il sindaco Mario Basso convoca un’assemblea per affrontare il problema con la popolazione per sabato 8 novembre, alle 20.30, nell’ex asilo “Cav. Mazza”.

“Purtroppo i volontari in servizio sono sempre meno e alcuni stanno raggiungendo il limite di età consentito per effettuare i soccorsi  – spiega il primo cittadino – Sarebbe davvero una grave perdita per tutta la comunità se la pubblica assistenza dovesse sospendere l’attività, che, ad oggi, continua a mantenere h24. L’aumento degli anziani in paese e quindi delle urgenze, nonchè i numerosi incidenti sul territorio che portano via molto tempo a chi è in servizio, mettono a rischio la disponibilità di militi e mezzi e spesso accade che si debba ricorrere all’intervento delle consorelle più vicine”.

“Specie in estate, il nostro Comune è frequentato da molte persone, con escursionisti e bikers di passaggio che a volte necessitano di soccorso. Per non parlare degli incidenti stradali, che in certi periodi sono numerosi per il transito di moto e con un traffico più sostenuto tra la Riviera e l’entroterra – conclude il sindaco – Ci auspichiamo davvero che qualche volontario in più possa dare il suo contributo, altrimenti le conseguenze potrebbero essere poco rosee”.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.