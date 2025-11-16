Pioggia e asfalto bagnato, perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guardrail: incidente ad Albisola

Albisola Superiore. Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, ad Albisola. Si è verificato questa mattina (16 novembre), sulla SS 334.

Stando a quanto riferito, il conducente alla guida della sua auto, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail.

Alla base del sinistro forse un sorpasso, ma la dinamica è ancora in via di accertamento. Sicuramente l’asfalto bagnato a causa delle piogge di ieri e oggi ha contribuito all’accaduto.

Nessuno è rimasto ferito in seguito all’incidente. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.

Come si evince dalla foto di copertina, l’auto incidentata è stata poi trainata a bordo strada da un fuoristrada privato.