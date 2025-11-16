  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Schianto

Pioggia e asfalto bagnato, perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guardrail: incidente ad Albisola

È successo questa mattina (16 novembre), per fortuna senza gravi conseguenze

Generico novembre 2025

Albisola Superiore. Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, ad Albisola. Si è verificato questa mattina (16 novembre), sulla SS 334. 

Stando a quanto riferito, il conducente alla guida della sua auto, all’improvviso ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro il guardrail.

Alla base del sinistro forse un sorpasso, ma la dinamica è ancora in via di accertamento. Sicuramente l’asfalto bagnato a causa delle piogge di ieri e oggi ha contribuito all’accaduto. 

Nessuno è rimasto ferito in seguito all’incidente. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.

Come si evince dalla foto di copertina, l’auto incidentata è stata poi trainata a bordo strada da un fuoristrada privato.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.