Lavori in corso

Pino pericolante sull’Aurelia tra Alassio e Albenga: intervento dei vigili del fuoco con l’autoscala

Intervento dei pompieri, che stanno procedendo alla rimozione dell’albero, e strada momentaneamente a senso unico alternato

Generico novembre 2025

Alassio-Albenga. Allarme per un pino pericolante, complice probabilmente anche il forte vento che sta sferzando la Liguria, e intervento dei vigili del fuoco tra Alassio e Albenga. 

Il pino si trova proprio a ridosso della carreggiata della via Aurelia e i pompieri sono intervenuti, con l’ausilio dell’autoscala e degli operai del Comune, per rimuovere l’albero. 

Le operazioni, che risultano piuttosto complesse per via delle dimensioni dell’albero, proseguono in queste ore, con l’Aurelia temporaneamente a senso unico alternato fino alla fine delle operazioni. 

Sul posto anche la polizia locale alassina, da cui è partita la segnalazione di pericolo ai vigili del fuoco.

