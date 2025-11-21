Pietra Ligure, in municipio un incontro sulla Riforma Nordio con l’onorevole Alberto Pandolfo

Pietra Ligure. Lunedì 24 novembre alle 17 nella sala consiliare “Augusto Rembado” del comune di Pietra Ligure, il circolo Pd di Pietra Ligure Val Maremola promuove un incontro pubblico con l’onorevole Alberto Pandolfo incentrato sulla “Riforma Nordio”.

Dicono i Dem pietresi: “La legge di riforma costituzionale della giustizia tocca temi veramente cruciali relativi all’ordinamento giurisdizionale e all’istituzione della corte disciplinare e introduce la separazione delle carriere della magistratura. Approvato in via definitiva dal Senato il 30 ottobre, il provvedimento sta sollevando un ampio dibattito che sfocerà nel referendum confermativo cui saremo chiamati verosimilmente nella primavera del 2026”.

“Ne parliamo con l’onorevole Alberto Pandolfo che interverrà in qualità di firmatario della richiesta di referendum. Crediamo che l’incontro, ad ingresso libero e al quale invitiamo tutta la cittadinanza, potrà essere un momento importantissimo per comprendere la portata delle modifiche costituzionali volute dal Governo che, purtroppo, non risolveranno i problemi reali della giustizia italiana ma avranno un impatto più che significativo sull’indipendenza e l’autonomia della magistratura”, concludono dal circolo PD di Pietra Ligure e Val Maremola.