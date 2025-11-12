Pietra Ligure celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza con le scuole e una serata solidale

Pietra Ligure. Dopo Andrea Franzoso protagonista al Teatro Moretti con l’incontro dedicato al bullismo e alle problematiche giovanili, nell’ambito del Grow Festival – Semi di consapevolezza, che si svolge dal 20 ottobre al 1° dicembre 2025, il Comune di Pietra Ligure dedica un’intera giornata alla Giornata Mondiale della Gentilezza, in programma giovedì 13 novembre, sempre presso il Teatro Moretti.

L’iniziativa, inserita nel più ampio progetto “Pietra Ligure Città Gentile”, mira a promuovere la gentilezza come valore fondamentale per la crescita personale e collettiva, e come strumento di educazione e costruzione di relazioni autentiche.

Un’intera giornata dedicata alla gentilezza – La mattinata si aprirà alle ore 9.00 con l’attività “A Scuola di Gentilezza”, a cura dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e Val Maremola. Gli studenti saranno protagonisti di laboratori e riflessioni sul tema, imparando a tradurre la gentilezza in gesti concreti nella vita quotidiana.

La “Serata Gentile” al Teatro Moretti – Alle ore 20.30 si terrà la “Serata Gentile”, un evento serale che unirà solidarietà, cultura e riflessione. Durante la serata sarà consegnato il ricavato della cena benefica “Pietra su Pietra” al progetto “Life to Life” dell’associazione Basta Poco odv, impegnata in iniziative di sostegno e solidarietà.

A seguire, la proiezione del docufilm “La Gentilezza”, alla presenza degli autori Federica Gambirasi e Mirco Vivian, insieme al videomaker Pierre André Transunto. Il film esplora il valore della gentilezza come strumento di trasformazione sociale e personale.

Un invito a coltivare la gentilezza – Il messaggio del festival è chiaro: “La gentilezza come modello educativo, modalità per tessere relazioni”. Un invito a costruire e diffondere gentilezza per accrescere il bene comune, partendo dai piccoli gesti quotidiani.

“Essere “Comune gentile” non è un’etichetta tra le tante, è un approccio, è una cifra che caratterizza tutta la città. La nostra amministrazione ha scelto di strutturare la propria azione programmatica su strategie e progettualità focalizzate sul “miglioramento” della vita dei propri cittadini, valorizzando la relazione “inclusiva”, “gentile” e “positiva” tra istituzione, cittadino, territorio e natura e promuovendo l’attivazione di un circolo virtuoso di azioni “garbate”, “sostenibili”, “smart” capaci di restituire un “quadro” organico di “cura”, “bellezza”, “attenzione” e “inclusività” che denotano un forte senso di comunità e una grande attenzione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione e alla coesione – continuano – Con il “Grow Festival – Semi di consapevolezza” vogliamo consolidare un impegno sempre maggiore in questa direzione” concludono.

Maggiori informazioni contattando l’Ufficio Cultura del Comune di Pietra Ligure (tel. 019.62931344 – tel. 019.62931348 – cultura@comunepietraligure.it).