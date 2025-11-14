Pet Therapy, open day al Centro “Futura” di Savona

Se ami gli animali e sogni di trasformare la tua passione in una professione ricca di emozioni e valore, non perdere l’Open Day del Centro di Formazione “Futura” di Savona in via Molinero.

“Venerdì 14 novembre, dalle ore 15:00, le porte del centro si apriranno per accogliere tutti coloro che desiderano conoscere da vicino i nostri corsi dedicati alla Pet Therapy e ai servizi di cura per gli animali domestici” affermano dal Centro di Formnazione Professionale.

Durante l’incontro potrai scoprire:

– I percorsi formativi per diventare Coadiutore del cane, del gatto, del coniglio, dell’asino e del cavallo;

– Il corso per Operatore Pet Therapy, pensato per chi vuole acquisire competenze professionali nella gestione quotidiana e nel benessere degli animali da compagnia;

– Le testimonianze di esperti e professionisti del settore;

– Le opportunità lavorative e i possibili sbocchi professionali in ambito sanitario, educativo e sociale.

L’Open Day sarà anche un’occasione per visitare le strutture, conoscere i docenti, scoprire i progetti pratici e partecipare a dimostrazioni dal vivo di attività assistite con gli animali.

L’evento vede il patrocinio del Dipartimento Tecnici della Persona Animale MSP – Comitato Regionale Ligure Ente sportivo riconosciuto dal Coni, ed è organizzato da Fattoria Casa Borromeo APS e Pet Star Club Albisola.

“Ti aspettiamo per vivere un pomeriggio speciale all’insegna dell’amore per gli animali e della formazione di qualità!” concludono dal Centro “Futura”.