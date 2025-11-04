Peste Suina Africana: due nuovi positivi tra i cinghiali in Piemonte, nessun caso in Liguria

Liguria. In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali in provincia di Alessandria; una a Denice (terzo caso nel Comune), una a Ponzone (44). Il totale in regione sale a 794 casi.
Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.
In Liguria non sono state riscontrate nuove positività. Il totale in regione rimane invariato a 1.150 positività.
Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.
Più informazioni