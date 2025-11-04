  • News24
Aggiornamento

Peste Suina Africana: due nuovi positivi tra i cinghiali in Piemonte, nessun caso in Liguria

Il totale dei positivi sale a 1.944 casi: stabili a 1.150 in Liguria, crescono a 794 in Piemonte. Fermi a 9 i focolai negli allevamenti suinicoli

Generico novembre 2025

Liguria. In Piemonte sono state osservate due nuove positività sui cinghiali in provincia di Alessandria; una a Denice (terzo caso nel Comune), una a Ponzone (44). Il totale in regione sale a 794 casi.

Non si segnalano nuovi focolai in allevamenti suinicoli in Piemonte.

In Liguria non sono state riscontrate nuove positività. Il totale in regione rimane invariato a 1.150 positività.

Rimangono stabili a 187 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

