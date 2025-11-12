Pesce non etichettato correttamente, la Capitaneria sanziona 8 pescherie e ristoranti in Riviera

Savona. Frodi commerciali, sanzioni e sequestri nel settore ittico savonese: è il bilancio dell’operazione regionale “Undersize”, disposta dalla Direzione Marittima della Liguria e condotta dal personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona tra il 7 e il 31 ottobre.

Nel corso dei controlli, effettuati sia in mare sia a terra, il Nucleo Ispettivo Pesca ha verificato la regolarità della filiera, dalla tracciabilità dei prodotti fino alla corretta informazione al consumatore. In diversi punti vendita al dettaglio e ristoranti della riviera sono emerse irregolarità: in particolare, otto sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro e il sequestro di circa 150 chili di pesce privo di etichettatura conforme.

In alcuni esercizi i prodotti ittici non riportavano la denominazione commerciale e scientifica, il metodo di produzione (pescato o allevato) o la zona di cattura, informazioni obbligatorie per legge. In tre ristoranti, inoltre, il personale della Guardia Costiera ha contestato ai titolari il reato di frode nell’esercizio del commercio: a menù era indicato il pregiato tonno rosso fresco, ma nei frigoriferi è stato rinvenuto tonno di altra specie – pinna gialla o obesus proveniente dal Vietnam – in un caso anche decongelato.

Durante i controlli notturni in mare, all’interno dell’Area Marina Protetta dell’Isola di Bergeggi, è stata rinvenuta una rete da posta derivante posizionata a pelo d’acqua e priva di segnalazione luminosa, con evidente pericolo per la navigazione. L’attrezzatura è stata sequestrata e il responsabile, individuato successivamente, sanzionato amministrativamente.

“I controlli sulla filiera della pesca, a tutela del consumatore e dell’ambiente marino, continueranno costantemente nel compartimento marittimo di Savona” ha assicurato il comandante della Capitaneria di porto, capitano di vascello Matteo Lo Presti, ricordando l’impegno della Guardia Costiera nel contrasto alla pesca illegale e nella difesa delle risorse ittiche nazionali.