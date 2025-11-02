Per Poggi è l’Albingaunia più brutta dall’inizio del campionato: “Oggi non bravi, non possiamo rilassarci così”

Andora. Un altro pareggio quello raccolto dall’Albingaunia oggi contro l’Andora. Se quello scorso contro la Virtus Sanremo sapeva di vittoria, oggi questo punto raccolto porta la consapevolezza di aver rischiato di portarne a casa zero. È grazie al colpo mancino di Marquez che arriva la rete del 3-3, che racchiude tutta la pazzia di una partita non amministrata al meglio dagli ingauni.

“Penso che abbiamo disputato la partita peggiore da quando abbiamo iniziato”, non è per niente contento Poggi al termine del match: “Non siamo stati lucidi e bravi oggi. Abbiamo pagato un pochino la partita di domenica scorsa. Oggi sicuramente c’è stato un po’ di rilassamento che non ci deve essere, però nel corso della partita siamo venuti un po’ fuori”.

“È una squadra che non molla mai – continua l’allenatore -. Ci abbiamo messo carattere, grinta, penso che questo gol alla fine sia voluto e cercato. Da quel punto di vista siamo stati bravi. Sul resto, i ragazzi devono capire che oggi hanno fatto, secondo me, non una buona partita. Bisogna subito riprendersi e lavorare come sappiamo“.

Problema serio sul lato infortuni. Al lungo stop di Bianco per la rottura dello scafoide si aggiungono Gastaldi e Plando: “Sugli infortuni ti dico che Gastaldi lo valuteremo, la sensazione sul ginocchio è abbastanza brutta. Per Plando sembra un infortunio più lieve, si tratta di un infortunio muscolare, speriamo non sia niente di che”.

Tornando all’analisi del match: “Ci siamo complicati la vita da soli, in questo campionato quando vai subito sotto nel risultato e non approcci bene dai tanta fiducia agli avversari. L’Andora ha buonissimi giocatori, hanno raccolto pochi punti rispetto al loro valore. In questa situazione iniziale per noi diventa dura. Subentrano mille fattori, gli infortuni, la squadra avversaria che gioca con coraggio. Siamo stati un po’ disattenti su alcune situazioni e non ce lo possiamo permettere“.

Una squadra l’Andora che gioca utilizzando spesso i lanci lunghi del portiere che, in alcuni frangenti, hanno messo in difficoltà l’Albingaunia: “Avevo preparato anche quel tipo di situazione. Nel secondo tempo, mettendo in campo Nida che ha molta gamba, siamo stati più pericolosi. È mancato un po’ di coraggio nel primo tempo nel giocare, ci siamo fatti prendere dal nervosismo. Alla fine fortunatamente è andata bene così e siamo stati bravi a riprenderla”.