  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
IVG Sport
CONDIVIDI
Ufficiale

Domani scatta l’allerta arancione: ecco le partite già rinviate

L'elenco dei rinvii

stadio Devincenzi

Serie D: Vado vs Gozzano, Celle Varazze vs Asti e Sestri Levante vs Chisola.

Eccellenza: Golfo Paradiso vs Voltrese, Pietra Ligure vs Arenzano, San Francesco Loano vs Sporting Taggia.

Promozione A: Albissole vs Masone, Finale vs Bragno, Legino vs Sampierdarenese, Pontelungo vs Little Club, Serra Riccò vs Baia Alassio Auxilium.

Promozione B: Caperanse vs San Desiderio, Levanto vs Follo, Sammargheritese vs Canaletto, Santerenzina vs Magra Azzurri, Vallescrivia vs Calvarese.

Prima Categoria A: Ospedaletti vs Ventimiglia, Virtus Sanremese vs Quiliano & Valleggia.

Prima Categoria B: Veloce vs  Rossiglionese.

Prima Categoria D: Bolanese vs Iron Fox Amegliese, FC Lavagna vs Lerici.

pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.