Pari tra Ceriale e Finale, Mambrin: “Partita tosta e bella. Risultati? Ci servono per trovare fiducia, impegno mai mancato”

Ceriale. Termina pari il derby pontentino di Promozione tra Ceriale e Finale. Un 1-1 che arriva nella frazione di un paio di minuti. Il rigore trasformato dall’ex Renda viene subito pareggiato da Ferrara, a determinare un pareggio giusto frutto di una partita molto combattuta da entrambe le squadre.

Per il Ceriale però urge trovare il prima possibile i tre punti. L’ultima vittoria è ormai quasi un lontano ricordo e, dalla seconda giornata di campionato, sono arrivati solamente altri tre punti raccolti in tre pareggi. Zona rossa che pian piano si sta allontanando, essendo che l’ultimo posto è condiviso con Serra Riccò e Little Club James ma, di questo passo, sarà difficile uscire dalla zona playout.

“È stata una partita tosta, bella”, tornando alla partita, è soddisfatto della gara dei suoi Mambrin: “Nel primo tempo molto tattica, nel secondo un po’ più confusionaria da entrambe le parti. Conosco bene Alessi e lui me, di conseguenza anche il nostro e il loro gioco, è stata una partita difficile”.

Un punto che non è mai mancato in questi anni dalle parti del Merlo è sicuramente il settore giovanile: “È stato un piacere far esordire tanti nostri ragazzi, alcuni appena sedicenni come Bonforte che li ha compiuti oggi e non abbiamo esitato a farlo esordire. Un punto a favore per il nostro vivaio. Ora recuperiamo infortunati e squalificati, ma ben venga l’inserimento dei più giovani”.

Per Mambrin non è mai stata un problema la dedizione dei suoi: “Servono i risultati per ritrovare fiducia e serenità, lavoro e impegno non sono mai mancati. Ci sono quei piccoli blackout momentanei, quei minuti nei quali le squadre avversarie ci castigano e ci costringono a rincorrere i risultati nelle partite difficili. Oggi ho chiesto alla squadra di restare in partita un minuto alla volta. Mi spiace solo che dopo il nostro gol loro abbiano avuto quei due minuti dove sono stati bravi a trovare il palleggio, del tutto meritato”.

Infine l’allenatore analizza la prestazione del suo centrocampista: “Kacellari è un ottimo giocatore, mi piace confrontarmi e sollecitarlo durante la partita. Oggi ha giocato molto bene, deve solo eliminare quei momenti di pausa all’interno della sua gara, ma tutto sommato ha disputato una buona gara”.