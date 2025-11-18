Parco del Beigua, messa in sicurezza della strada d’accesso: tavolo tecnico urgente in Regione

Liguria. “Siamo molto vicini a un risultato storico che permetterà finalmente di garantire sicurezza, accessibilità e sviluppo turistico al Parco del Beigua”.

Così il consigliere regionale Alessandro Bozzano, primo firmatario dell’interrogazione discussa oggi in Consiglio regionale: “Sul Protocollo d’Intesa per la viabilità del Parco del Beigua” che ha portato oggi in aula il tema, ottenendo l’ok di Regione per convocare un tavolo tecnico urgente per la stesura e quindi la firma dell’atto che permetterà di partire con le opere di sistemazione della viabilità”.

“Da anni i cittadini segnalano la necessità di rendere questo collegamento finalmente sicuro e percorribile – spiega Bozzano – e da anni lavoro per arrivare a questo obiettivo. Un passo decisivo è arrivato il 28 ottobre scorso, quando la Provincia di Savona ha approvato l’Atto di Indirizzo che permetterà di avviare l’acquisizione dei tratti privati della strada, aprendo all’utilizzo di fondi pubblici per i lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Ora serve un ultimo passo: sedersi al tavolo e chiudere il Protocollo di Intesa”.

Per accelerare questa fase finale, il consigliere Bozzano ha chiesto al vice presidente Alessandro Piana e all’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone di convocare con urgenza un tavolo tecnico con tutti gli enti coinvolti (Regione, Provincia di Savona, Comuni di Varazze, Cogoleto, Stella e Sassello).

Il Protocollo d’Intesa, già redatto in bozza, prevede che Regione Liguria realizzi i progetti e i lavori necessari per la sistemazione della viabilità, mentre la Provincia di Savona diventi proprietaria della strada a lavori ultimati, occupandosi poi della gestione e della manutenzione.

“L’obiettivo è chiaro – conclude Bozzano -, arrivare rapidamente alla firma dell’accordo e far partire i lavori. Ringrazio il vicepreseidente Piana e l’assessor Giampedrone per la disponibilità dimostrata oggi e in tutti questi anni di lavoro”.