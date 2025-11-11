  • News24
Sanità

Papilloma virus in Consiglio regionale, al via verifica per accesso diretto alla vaccinazione

Approvata all'unanimità la mozione presentata dal consigliere Federico Bogliolo (Vince Liguria)

Liguria. Approvata all’unanimità e condiviso da tutti i gruppi di maggioranza e minoranza la mozione presentata dal consigliere Federico Bogliolo di Vince Liguria – Noi Moderati volta a verificare la possibilità di accesso diretto alla vaccinazione per Il Papilloma Virus.

“Si tratta – ha dichiarato Bogliolo – di un passo avanti importante per la prevenzione e la salute pubblica. L’HPV è un virus che può causare gravi patologie oncologiche e la vaccinazione rappresenta l’unico strumento di protezione efficace. Garantire l’accesso diretto significherebbe agevolare la partecipazione alla campagna vaccinale, ridurre le liste d’attesa e permettere a chiunque, soprattutto ai più giovani, di vaccinarsi in tempi rapidi”.

“L’assessore Nicolò ne ha ribadito l’importanza anche per il sesso maschile, l’HPV è infatti una patologia sessualmente trasmissibile, che può colpire in maniera frequente anche gli uomini. In questo senso è fondamentale una comunicazione trasversale e non rivolta solo al pubblico femminile”.

“Sono soddisfatto della risposta della Giunta che rappresenta un impegno di Regione Liguria a lavorare per incrementare il numero delle vaccinazioni e dei protocolli di screening per salvaguardare la salute soprattutto dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze” ha concluso il consigliere regionale.

