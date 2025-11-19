Pallavolo maschile: il punto su Serie B, Serie C e Serie D

Serie B maschile (6^ giornata)

Una partita molto combattuta per l’Albisola Pallavolo in trasferta in casa del Novi. Al Palasport di Novi Ligure i ceramisti vincono il primo e il quarto set, mentre secondo e terzo vanno ai locali, che hanno la meglio al tie break vincendo 3-2.

Classifica: Pallavolo Ciriè To, Volley Malnate e Res Volley 15, Volley Garlasco 13, Pallavolo Saronno, Caronno 12, Novi Pallavolo 11, Sant’Anna 9, Albisola Pallavolo 8, NPSG 7, Volley Parella 7, Team Limbiate 3, Diavoli Rosa 1, Mondovì 0.

Serie C maschile (4^ giornata)

Programma spezzato in Serie C vista l’allerta arancione di domenica scorsa. Non si sono ancora giocate Villaggio – Sanremo, Sabazia – Mulattieri e VT Finale – Santa Sabina. Per quest’ultima è spuntata già la data del recupero che sarà domani sera, giovedì 19 novembre, alle 20 presso il Pala Berruti di Finale Ligure. Nelle altre partite vincono 3-0 le due squadre capolista Vbc Sv – Cus Genova e Colombo Psa contro Sant’Antonio e Futura. Colombo Infissi batte Admo Volley per 3 set a 2.

La classifica: Vbc Sv – Cus Ge e Colombo Psa 12, Sabazia* 9, Admo Volley 7, Mulattieri* e Santa Sabina* 6, Pallavolo Futura 4, Sanremo* 3, VT Finale* e Colombo Infissi 2, Sant’Antonio e Villaggio* 0.

Serie D maschile (4^ giornata)

Anche in D l’allerta meteo ha dimezzato le partite del weekend. Rimandate le sfide Santa Sabina – Imperia Volley e Sant’Antonio – Dado Matto Finale. Si sono giocate Albaro Volley – Colombo, finita 3-2 per i padroni di casa, e un importante scontro diretto in testa tra Pallavolo Carcare e Albisola Pallavolo. I valbormidesi hanno vinto per 3 set a 1 e ora si trovano da soli in testa alla classifica.

La classifica: Pallavolo Carcare 10, Albisola Pallavolo 9, Dado Matto Finale* 8, Imperia Volley 6, Sant’Antonio e Santa Sabina 3, Albaro Volley 2 e Colombo 1.

