Pallavolo femminile: il punto su Serie B2, Serie C e Serie D

Serie B2 femminile (6^ giornata)

Fine settimana agrodolce per due formazioni savonesi impegnate nella quarta serie nazionale. L’Albisola Pallavolo di coach Pastorino vince 3 a 0 contro Baia del Marinaio Livorno (25-22, 25-15, 25-19), che prima di questa giornata era in testa alla classifica. Perde 3 a 1 in casa l’Albenga contro V.P. Volley Lucca (21-25, 15-25, 25-16, 20-25). Le due formazioni si trovano ora appaiate a quota 8 punti in classifica. Le ingaune sono all’ottavo posto su quattordici squadre mentre le ceramiste al nono. Tre vittorie e tre sconfitte per le ingaune, due vittorie e quattro K.O. per le albisolesi. Serve trovare continuità per evitare i playout. Retrocedono le ultime tre mentre quartultima e quintultima fanno il playout.

La classifica: Ambra Cavallini Pi 13, Normac Genova Ge 12, V.p. Volley Lu 12, Ariete Pallavolo Prato Po 12, Baia Del Marinaio Li 12, Stillisolutions Lib.e Forti Fi 11, Timenet Empoli Pallavolo Fi 10, Florenzo Srl Fi 9, Raviolificio S.g. Albenga Sv 8, Iglina Albisola Pall. Sv 8, Rinascita Volley Fi 6, Asd Perullo Volley Livorno Li 5, Chianti Volley A.s.d. Fi 4, Cip–Ghizzani Pall. L’igiglio Fi 4

Serie C femminile (5^ giornata)

Sorride il Quiliano Volley, che ottiene la prima vittoria in campionato. Successo al tie break contro Admo Volley. Partita tiratissima con le aquilotte in vantaggio 2 a 0, poi rimontate e infine vincenti ai vantaggi 23 a 21. Cade invece il Celle Varazze Volley, sconfitto 3 a 1 da Pallavolo Futura.

La classifica: Cogovalle 15, Admo 12, Volare e Rainbow 11, Albaro e Futura 10, Hotel Villa Levi 8, Celle Varazze e Tigullio 7, Colombiera 5, Campomorone e Quiliano 3, Santa Sabina e Normac 0.

Serie D femminile (5^ giornata)

Il derby savonese va a Sabazia, che supera in trasferta per 3 a 1 il Volley Team Finale. Prime tre set conclusi con il minimo scarto. Il primo parziale a favore degli ospiti, 24-26, mentre il secondo stesso punteggio ma a squadre invertite. Il club vadese di coach Valle ha poi vinto il terzo set 15-25 per poi conquistare i tre punti con un netto 15-25. Netta affermazione del Celle Varazze di coach Marina Grasso, 3 a 0 ai danni delle genovesi di Sant’Antonio. Pallavolo Carcare supera 3 a 0 l’Albisola Pallavolo, 24-26, 20-25, 23-25.

La classifica: Sabazia 15, Celle Varazze e Finale 11, Cogovalle 10, Volare e Sanremo 9, Sant’Antonio 8, Hotel Villa Levi 6, Albisola Pallavolo 4, Carcare 3, Corradini Home 1, Imperia 0.