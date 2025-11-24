Pallavolo femminile: il punto su Serie B2, Serie C e Serie D

Serie B2 femminile (7^ giornata)

In Serie B2 Normac Genova vola grazie al 3-0 contro Ambra Cavallini: i genovesi occupano la prima posizione in coabitazione con il V.p. Volley Lu a quota 15 punti. L’Albissola Pallavolo perde 3-2 contro Cip–Ghizzani e anche l’Albenga esce sconfitta per 3-1 dalla trasferta contro il Florenzo Srl Fi.

La classifica: Normac Genova Ge e V.p. Volley Lu 15,Baia Del Marinaio Li 14, Ambra Cavallini Pi 13, Florenzo Srl Fi, Ariete Pallavolo Prato, Timenet Empoli Pallavolo Fi, Stillisolutions Lib.e Forti Fi 12, Rinascita Volley Fi e Iglina Albisola Pall. Sv 9, Raviolificio S.g. Albenga Sv 8, Cip–Ghizzani Pall 6, Asd Perullo Volley Livorno Li e Chianti Volley A.s.d. Fi 5.

Serie C femminile (6^ giornata)

Continua la striscia positiva della capolista Cogovalle che infligge un 3-0 all’Admo. Un buon weekend per il Quiliano che vince 3-1 in casa della Normac e sale a quota sei, un punto sotto al Celle Varazze sconfitto 3-1 dal Rainbow secondo in classifica. Bene il Volare che espugna per 3-2 il campo dell’Albaro e sale in terza posizione. Vittorie per Hotel Villa Levi (3-2 al Tigullio), Colombiera (3-0 al Campomorone) e Futura (3-2 al Santa Sabina).

La classifica: Cogovalle 18, Rainbow 14, Volare 13, Admo e Futura 12, Albaro 11, Hotel Villa Levi 10, Colombiera e Tigullio 8, Celle Varazze 7, Quiliano 6, Campomorone 3, Santa Sabina 1, Normac 0.

Serie D femminile (6^ giornata)

Il percorso da primato del Sabazia di coach Valle continua con il 3-0 all’Imperia fanalino di coda. Torna a vincere il Finale di Bruzzo con un 3-0 esterno contro il Sant’Antonio e, insieme al Celle Varazze, che ha vinto 3-1 contro l’Albissola, ricopre la seconda posizione. Sconfitta 3-0 per Carcare inflitta dal Cogovalle, poi le vittorie di Sanremo contro Hotel Villa Levi (3-1) e di Corradini Home contro il Volare (3-2).

La classifica: Sabazia 18, Finale e Celle Varazze 14, Cogovalle 13, Sanremo 12, Volare 10, Sant’Antonio 8, Hotel Villa Levi 6, Albisola Pallavolo 4, Corradini Home e Carcare 3, Imperia 0.