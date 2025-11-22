Pallanuoto: la Rari Nantes Savona resiste sul pari per metà incontro, poi la Pro Recco prevale 11-7

Genova. Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha perso, questo pomeriggio, con la Pro Recco Waterpolo, nella piscina “Sciorba” di Genova, l’incontro valevole per la 9^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 11 a 7 è stato il risultato finale in favore dei biancocelesti in una partita che ha visto perfetto equilibrio tra le due squadre. Alla fine del secondo tempo, infatti, il punteggio era bloccato sul 2 pari. La Pro Recco è riuscita ad avere la meglio sul Savona solo nel terzo e quarto tempo. Da segnalare il primo gol in Serie A 1 per il giovanissimo biancorosso Alessio Mordeglia.

Il prossimo impegno del Banco BPM R.N. Savona sarà ancora nel Campionato di Serie A 1, sabato 29 novembre, con la 10^ giornata della Regular Season nella piscina “Zanelli”di Savona. I biancorossi affronteranno la Canottieri Napoli. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 14,45.

Il tabellino della partita:

PRO RECCO – BANCO BPM R.N. SAVONA 11 – 7

Parziali (2 – 1) (0 – 1) (5 – 2) (4 – 3)

PRO RECCO: Nicosia, Di Fulvia 4, Granados 2, Cannella 1, Fondelli, Durjk, Presciutti 1, Pavillard 1, Iocchi Gratta, Buric 1, Condemi F., Irving 1, Negri, Cassia, Demarchi.

Allenatore Sandro Sukno.

BANCO BPM R.N. SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo, Gullotta 1 (su rigore), Bruni 1, Condemi A. 1, Guidi, Leinweber, Bragantini, Giotta Lucifero, Mordeglia 1 (su rigore).

Allenatore Alberto Angelini.

Arbitri: Calabrò e Ercoli.

Delegato Fin: Caputi.

Superiorità numeriche:

PRO RECCO: 7 / 16 + 2 rigori di cui 1 realizzato.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 2 / 11 + 3 rigori di cui 2 realizzati.

Note:

Usciti per 3 falli: A 0’30” dalla fine del 3° tempo Rocchi (Savona); a 5’42” dalla fine del 4° tempo Guidi (Savona); a 3’25” dalla fine del 4° tempo Gullotta (Savona); a 0’45” dalla fine del 4° tempo Buric (Recco).

A 7’29” dalla fine del 1° tempo Del Lungo (Savona) ha parato un rigore a Granados (Recco).

A 2’56” dalla fine del 3° tempo Rizzo (Savona) a sbagliato un rigore.