Pallacanestro Alassio: vittorie per le due formazioni Under 17 e per le Allieve

Alassio. Serie C Femminile, giovanili e Minibasket nel report settimanale della settimana gialloblù. Ecco i dettagli.

SERIE C FEMMINILE: Trasferta con qualche assenza contro Lavagna che merita il successo ma buoni segnali di tenuta per i 40 minuti nonostante il passivo.

LAVAGNA 87 – PONENTE 44

U17 GOLD: Seconda giornata e partita non semplice a Savona dove non riusciamo mai ad allungare, pur vincendo, contro la tenace compagine di casa.

CESTISTICA 61 – PONENTE 67

U17 FEMMINILE: Vittoria casalinga con Lavagna in un incontro non facile contro una squadra che arrivava ad Alassio con 3 successi e zero sconfitte. Solo un buon terzo quarto ci permette di guadagnare il referto rosa dopo un avvio difficile.

PONENTE 57 – LAVAGNA 51

ALLIEVE PIEMONTE: Prima gara nel cuneese per le U16 che tornano a casa con il referto rosa contro Farigliano dove tutte le ragazze trovano spazio.

FARIGLIANO 37 – ALASSIO 54

U15 ECCELLENZA: Sconfitta a Savigliano contro GGS per i 2011 che giocano una gara difficile e sbagliando parecchio sia in attacco che in difesa. Un ottimo ultimo quarto non basta a vincere in un campionato nazionale al quale siamo orgogliosi di partecipare.

GGS 61 – PONENTE 60

U15 REGIONALE: Sconfitta a Ventimiglia dove non giochiamo male ma pecchiamo in energia contro una squadra fisica.

VENTIMIGLIA 99 – PONENTE 51

U14 REGIONALE: Referto rosa e bella prestazione per tutti i giocatori a referto con la nota di merito che stiamo iniziando a passarci maggiormente la palla.

PONENTE 109 – CESTISTICA 30

U13 NBA: Successo esterno a Bordighera con tutti i 12 convocati protagonisti in campo e tanti minuti per esprimersi.

BORDIGHERA 29 – ALASSIO 96

MINIBASKET: Due partite per gli AQUILOTTI-GAZZELLE del 2015-16 con ottimi segnali di miglioramento sia contro Cestistica che in trasferta a Finale, esordio per gli SCOIATTOLI-LIBELLULE del 2017-18 con Cestistica dove tutti giocano con il giusto spirito minibasket.