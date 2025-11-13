Pallacanestro Alassio: i risultati di prime squadre, giovanili e minibasket

Alassio. Terza vittoria per la Dr2 maschile, doppio impegno per la C Femminile, tante partite giovanili e Minibasket nel riassunto settimanale alassino.

DR2: Trasferta non facile per la prima squadra a Cairo dove i gialloblù riescono a spuntarla al termine di una gara lunghissima dove entrambe le squadre fanno fatica ad adeguarsi al metro di gara. Buona prestazione degli under ben sostenuti dai senior

CAIRO 56 – ABC ALASSIO 67

C FEMMINILE: Doppio impegno e due referti gialli per la giovane prima squadra impegnata in Serie C. Gli aspetti positivi, nonostante i passivi, non sono mancati perché con Pegli le ponentine crollano solo nell’ultimo periodo dopo aver per lunghi tratti pareggiato l’intensità genovese e con Ardita è stata una partita ancora più particolare perché sono stati tantissimi gli errori facili di appoggio al ferro mancati da parte delle ragazze del ponente savonese.

PONENTE 45 – PEGLI 79

ARDITA 68 – PONENTE 38

UNDER 19: Bella cornice di pubblico nella partita tra amici dove si sono affrontate ABC Alassio e Le Torri. Gara con tanti errori dove Le Torri fa valere la maggiore esperienza, essendo squadra formata da ragazzi del 2006-07, e dove i più piccoli del 2008-09 giocano per larghi tratti troppo individualmente per poter impensierire gli avversari nonostante il buon carattere mostrato in campo.

ABC ALASSIO 61 – LE TORRI 71

UNDER 15 ECCELLENZA: Trasferta a SALUZZO e bella prestazione che ci porta i ponentini a quattro gare vinte in questo difficilissimo girone: “Iniziamo bene, subiamo il ritorno piemontese ma nell’ultimo quarto diamo la spallata decisiva al match. Siamo orgogliosi di essere al livello di questo campionato senza scordare che sono solo due le liguri che partecipano all’eccellenza Under15 in piemonte, noi e Rapallo.”

SALUZZO 56 – PONENTE 73

UNDER 15 REGIONALE: Seconda gara e secondo referto rosa per la squadra formata principalmente da ragazzi del 2012 che giocano con intensità contro una squadra attrezzata come Finale nel campionato riservato ai nati nel 2011-12.

PONENTE 78 – FINALE 53

UNDER 13 FEMMINILE: Debutto per le nate nel 2013-14 ponentine che superano APS giocando con intensità e dando l’impressione di essere un gruppo molto intercambiabile: “Le ragazze si conosceranno pian piano e siamo convinti che sta nascendo un’ottima squadra”

PONENTE 72 – APS 23

MINIBASKET: Seconda partita per gli Aquilotti-Gazzelle che affrontano questo Trofeo quasi interamente sotto leva e al cospetto di Albissola, squadra formata da tanti 2015 e soli tre 2016. I nostri 2015-16-17 non si perdono d’animo pur sapendo che la strada è lunga e più si giocherà più si migliorerà nel giusto spirito minibasket.

SELEZIONI E TORNEO INTERNO: “Davide, Giuseppe e Umberto hanno partecipato all’allenamento per la rappresentativa savonese riservato ai nati nel 2013 mentre al palazzetto alcuni e alcune gialloblù del 2012-13-14 hanno giocato per tenersi in forma in vista delle prossime partite: “E’ bene sfruttare ogni occasione per crescere e sia gli allenamenti delle selezioni che i tornei interni lo sono.”

Serie C femminile a Genova

Under 19 regionale

Under 15 Eccellenza a Saluzzo