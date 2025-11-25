Pace fiscale 2025, in municipio a Borghetto un incontro pubblico per fare chiarezza procedure e norme

Borghetto Santo Spirito. Un appuntamento dedicato a cittadini e contribuenti per fare chiarezza su “La prossima pace fiscale 2025” e sulle nuove modalità di rottamazione delle cartelle esattoriali. L’iniziativa, promossa dall’associazione Patrimoni Protetti, si terrà venerdì 28 novembre alle 18.30 nella sala consiliare del comune di Borghetto Santo Spirito.

L’incontro approfondirà il tema della prossima definizione agevolata e delle opportunità di risparmio legate ai nuovi provvedimenti fiscali previsti per il 2025. In particolare, verranno illustrati i vantaggi economici, ciò che sarà possibile pagare in forma ridotta e gli importi che potranno essere stralciati grazie ai meccanismi di rottamazione.

A guidare la serata sarà Paolo Gervasi, dottore commercialista e revisore legale, che offrirà una panoramica chiara e pratica sulle procedure operative e sulle norme in arrivo, rispondendo anche alle domande dei partecipanti.

L’incontro è aperto al pubblico e pensato per aiutare cittadini, famiglie e imprese a orientarsi in un quadro normativo in continua evoluzione.