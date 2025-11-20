Ospedale San Paolo, conclusa la terza edizione del Corso Base di Microchirurgia Savonese

Savona. Si è conclusa con successo, dall’11 al 14 novembre 2025, la terza edizione del Corso Base di Microchirurgia Savonese, ospitata presso il reparto di Chirurgia della Mano dell’ospedale San Paolo di Savona diretto dal dottor Andrea Zoccolan.

L’iniziativa, corso ufficiale della Società Italiana di Microchirurgia, si conferma un appuntamento formativo capace di richiamare medici da tutta Italia e dall’estero.

A guidare le sessioni teoriche e pratiche sono stati prestigiosi docenti provenienti da numerosi centri italiani, insieme a rinomati professionisti degli ospedali Gaslini, Galliera e San Martino, oltre ai microchirurghi che operano all’interno di Asl2.

Il reparto di Chirurgia della Mano del San Paolo, storicamente punto di riferimento della chirurgia savonese e oggi realtà viva e attrattiva a livello regionale, è riconosciuto come centro leader nel trattamento microchirurgico delle patologie ricostruttive, malformative e infettive della mano e dell’arto superiore. La posizione consolidata nel panorama specialistico consente alla struttura di offrire un’importante opportunità formativa ai giovani medici interessati ad avvicinarsi alla microchirurgia.

Il corso rappresenta dunque non solo un’occasione di crescita per le strutture di Asl2, ma contribuisce alla formazione di nuove generazioni di professionisti provenienti dal territorio nazionale e dall’estero, mantenendo viva la tradizione pluridecennale della Chirurgia della Mano di Savona e il suo riconoscimento a livello internazionale.