Ospedale Albenga, Bucci: “Oggi i numeri non giustificano l’apertura di un pronto soccorso, servizio Santa Corona è ok”

Albenga. “Oggi ad Albenga i numeri sono a favore di un Punto di Primo Intervento aperto sulle 24 ore e non di un pronto soccorso. Nella sanità le esigenze le determina la domanda, ovvero il cittadino. Ed è in funzione delle esigenze del cittadino che noi mettiamo le infrastrutture per servire. Non è il contrario”. È lapidaria e non lascia spazio ad interpretazioni la posizione del presidente di Regione Liguria Marco Bucci in merito alla possibile riapertura di un pronto soccorso ad Albenga.

Il governatore è intervenuto lo scorso mercoledì 26 novembre, a Villanova d’Albenga, presso la sede della Protezione Civile, dove ha incontrato oltre 30 tra sindaci e assessori del territorio. Una riunione intensa, con i vari amministratori locali che hanno elencato a Bucci “la lista della spesa” in base alle specifiche esigenze di ogni territorio.

Tra questi era presente in prima fila anche il vicesindaco di Albenga, Silvia Pelosi, che nel suo intervento ha da un lato ringraziato Bucci per la riattivazione del Ppi del Santa Maria di Misericordia h24, dall’altro l’alto ha rimarcato con forza la necessità del comprensivo ingauno di riavere un pronto soccorso.

“Noi siamo sempre fermi su questa richiesta – ha detto Pelosi rivolgendosi a Bucci durante la riunione -. Riteniamo che il pronto soccorso sia un servizio essenziale a fronte di un potenziale bacino d’utenza che supera le 100 mila persone”.

Per Bucci però sono i numeri a indirizzare la bussola delle scelte della Regione: “Oggi i dati su Albenga sono a favore di un Punto di Primo Intervento aperto sulle 24 ore – ha sottolineato il presidente ligure -. Se arriveranno i numeri che giustificano l’apertura di un pronto soccorso lo faremo. Capisco che il discorso possa sembrare un po’ strano, ma la realtà è che il modo in cui dobbiamo lavorare è questo, perché siamo al servizio del cittadino, non della struttura”.

Ultimo ma non ultimo per importanza, il tema delle infrastrutture legato a doppio filo a quello della sanità territoriale. Un punto che il vicesindaco albenganese ha voluto ribadire al presidente nel corso dell’incontro: “La sanità va sempre collegata alla viabilità – ha aggiunto Pelosi -. Arrivare al Santa Corona per i cittadini del comprensorio è sempre un grande problema”.