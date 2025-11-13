Orientamento in arrivo: Open Day all’I.I.S. Boselli Alberti Mazzini Da Vinci di Savona

Savona. Il mese di novembre si apre con due importanti appuntamenti per studenti e famiglie che stanno scegliendo il proprio percorso di studi superiori. L’Istituto di Istruzione Superiore “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” di Savona apre le proprie porte per gli Open Day di orientamento in entrata, un’occasione preziosa per conoscere da vicino l’offerta formativa, i laboratori e l’ambiente scolastico.

Sabato 15 novembre 2025 – Open Day degli indirizzi tecnici (tecnologico ed economico)

Sabato 22 novembre 2025 – Open Day degli indirizzi professionali

Un’occasione per scegliere con consapevolezza.

Gli Open Day rappresentano un momento fondamentale per orientarsi in modo informato e scoprire le opportunità che l’IIS “Boselli Alberti Mazzini Da Vinci” offre ai propri studenti: un ambiente formativo attento alle innovazioni, al mondo del lavoro e alla crescita personale di ciascuno.

Open Day degli indirizzi tecnici

Il primo appuntamento è fissato per sabato 15 novembre 2025 presso la sede di via San Giovanni Bosco 6.

Gli incontri prevedono la presentazione generale della scuola, un tour guidato degli spazi didattici e la visita ai laboratori, dove docenti e studenti illustreranno le attività pratiche e i progetti che caratterizzano ciascun indirizzo.

Durante la giornata saranno presentati gli indirizzi tecnici dell’istituto, con la seguente scansione oraria:

Sabato 15 novembre 2025 ore 9-11

Settore tecnologico

Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT)- ex geometri

Sabato 15 novembre 2025 ore 11-13

Settore economico

Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)

Relazioni Internazionali per il Marketing, EsaBac techno (RIM)

Sistemi Informativi Aziendali (SIA)

Tecnico per il Turismo 4+2 (TUR)

Per prenotazioni: https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/pagine/orientamento

Open Day degli indirizzi professionali

Il secondo appuntamento è in programma per sabato 22 novembre 2025 e sarà dedicato agli indirizzi professionali dell’istituto nelle sedi di via Aonzo, via Oxilia e via alla Rocca. Anche in questa occasione i partecipanti potranno assistere alla presentazione dell’offerta formativa, visitare le aule e i laboratori e conoscere direttamente docenti e studenti che ogni giorno animano la vita scolastica.

Durante la giornata saranno presentati gli indirizzi professionali dell’istituto, con la seguente scansione oraria:

Sabato 22 novembre 2025 ore 9-11

Settore professionale

Via Aonzo 2

Operatore grafico ipermediale (qualifica triennale)

Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria

Via Oxilia 26

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Turismo accessibile e sostenibile

Servizi Commerciali

Odontotecnico

Ottico

Via alla Rocca 35

Operatore elettrico (qualifica triennale)

Operatore meccanico (qualifica triennale)

Manutenzione e assistenza tecnica

Per prenotazioni: https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/pagine/orientamento

Per maggiori informazioni, aggiornamenti, prenotazioni e per conoscere le successive attività di orientamento è possibile consultare il sito ufficiale dell’Istituto: https://www.iisboselli-alberti-mazzini-davinci.edu.it/