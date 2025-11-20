  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incontro

Orientamenti, l’assessore Ferro all’incontro con Attilio Lombardo: “Una preziosa occasione per ricordare i valori educativi dello sport”

"Lo sport è strumento di crescita personale e professionale per tanti giovani liguri"

Generico novembre 2025

Liguria. Una serata all’insegna dei valori educativi e sociali dello sport. Questo il tema principale dell’incontro che si è tenuto nella serata di martedì ad Orientamenti, con un “Dreamer” d’eccezione: l’ex calciatore e bandiera blucerchiata Attilio Lombardo.

“Nell’anno in cui la Liguria è la Regione Europea dello Sport, rilanciamo grazie ad Orientamenti alcuni concetti chiave della nostra nomina europea: lo sport deve essere per tutti e di tutti perché è una vera palestra di vita, in grado di abbattere le barriere e veicolare valori come la condivisione, il sacrificio, il rispetto dei compagni e degli avversari – commenta l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – Non poteva esserci occasione migliore di questo confronto con un campione dentro e fuori dal campo come Attilio Lombardo che, attraverso la sua testimonianza e il suo bagaglio di esperienze, ha ispirato e invitato a sognare con ambizione tanti giovani tifosi e appassionati”.

Attilio Lombardo nella sua carriera da calciatore ha vinto praticamente tutto: fra i suoi successi, si ricorda il memorabile Scudetto vinto con la maglia della Sampdoria nella stagione 1990-91. Oggi è ancora nello staff tecnico del club blucerchiato, in veste di collaboratore tecnico. Nel corso del suo intervento, attraverso aneddoti e racconti è stata approfondita la tematica dello sport come prezioso strumento di crescita personale e professionale e come elemento di aggregazione e inclusività. L’incontro rientra nell’ambito del calendario di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”.

Generico novembre 2025
Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.