Ora disponibile “Bruciare lentamente”, il nuovo brano di Anoraa che racconta l’insicurezza dei giovani in un mondo che corre troppo

Loano. Si intitola “Bruciare lentamente” il nuovo brano della giovane cantautrice loanese Aurora Vicinanza, in arte Anoraa, disponibile da oggi su tutte le piattaforme di streaming mondiali.

Il brano, presentato alle selezioni di Sanremo Giovani, racconta “la stanchezza di vivere in un mondo che corre troppo in fretta. Parla di insicurezze, di quella sensazione di non essere mai abbastanza, e della paura di fermarsi. È un grido sincero contro la pressione di dover sempre dimostrare qualcosa, in una società che ci insegna a non perdere, ma mai a respirare. All’esterno, si corre, si lotta per sembrare forti, per non perdere, per tenere il passo. All’interno, c’è insicurezza, bisogno di autenticità, desiderio di pace e di relazioni vere”.

Il brano denuncia anche “l’incapacità collettiva di accettare la sconfitta, la vulnerabilità, la lentezza. ‘Non sappiamo più perdere’ dice una parte del ritornello, per sottolineare la crisi emotiva di una generazione che vive sotto l’ossessione della performance”. “Bruciare lentamente” è un brano “per chi si sente fuori tempo ma ancora pieno di fuoco dentro”.

Aurora Vicinanza, in arte Anoraa, è una cantautrice classe 2003 originaria di Loano, in provincia di Savona. La musica entra nella sua vita fin da bambina, grazie alla passione trasmessa dai genitori. Inizia a suonare la chitarra a 10 anni, canta nel coro parrocchiale, e più avanti scopre il pianoforte. Gli strumenti diventano per lei non solo un mezzo espressivo, ma anche un rifugio: rifugi emotivi, oltre che espressivi.

A 16 anni comincia a scrivere i primi testi, come bisogno naturale di raccontarsi e raccontare. Dal 2021 pubblica le sue prime canzoni in modo indipendente, mettendo a fuoco una scrittura personale, diretta e generazionale. Nel 2022 inizia una collaborazione stabile con Lukino, giovane produttore con cui sviluppa un suono coerente e riconoscibile. Nel 2023 partecipa a Casa Sanremo, apre i live di Maurizio Lastrico e Annalisa Minetti e si fa notare in diversi contest e rassegne sul territorio.

Sul palco Anoraa porta una presenza autentica, fatta di emozione e semplicità. Il suo progetto ruota intorno a un’idea chiara: Anoraa è la voce di una generazione che spesso non si sente ascoltata. Nei suoi brani convivono malinconia ed euforia, forza e fragilità. Il nome d’arte stesso, è un simbolo di questa doppia anima: un equilibrio tra luce e ombra.

Anoraa è una voce giovane ma consapevole, che non ha paura di mostrarsi per com’è e che vuole creare connessione attraverso la sincerità delle proprie canzoni. A giugno 2025 entra a far parte del roster di Maledetta Records iniziando così il nuovo percorso artistico. Il 13 agosto 2025 apre il concerto di Monia Russo a Sanremo davanti a 5000 persone.