Albenga. Anche i cantieri ingauni legati al PNRR sono stati oggetto di un controllo mirato da parte della Dia.

Alla Direzione Investigativa Antimafia, infatti, è dato anche compito di effettuare controlli sui fondi e i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per prevenire infiltrazioni mafiose e altri reati su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di controlli svolti in collaborazione con le altre forze dell’ordine (nel caso specifico di Albenga, con il supporto dei carabinieri), che includono ispezioni su cantieri, analisi di segnalazioni di operazioni sospette e verifiche sulla gestione dei fondi, al fine di intercettare tentativi di riciclaggio di denaro e di controllo illecito.

Ne sono già stati effettuati centinaia a livello nazionale e diversi anche in Liguria, compreso il savonese (QUI i controlli avvenuti nel cantieri dell’Aurelia Bis di Albisola).

Oggi (5 novembre), è toccato anche ad Albenga, con una massiccia presenza di uomini in divisa che ha ovviamente suscitato curiosità e stupore tra i cittadini.

Controlli della Dia ad Albenga

Si sono recati, nello specifico, sui 5 cantieri ingauni legati alla depurazione, sia nel quartiere di Vadino che in centro città.

Controlli, dunque, sulle opere di collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la civica fognatura in via del Roggetto, con vasca di laminazione delle portate sita nel piazza dell’ex tribunale in via Bologna.

Al momento, stando a quanto raccolto direttamente dalla redazione di IVG, si tratterebbe di normali controlli, senza evidenza di irregolarità almeno in questa fase: nei prossimi giorni sarà sicuramente fornito il dettaglio sull’esito delle operazioni.