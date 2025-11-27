Operazione di Finanza e Agenzia delle dogane in porto: sequestrata sostanza chimica usata per lavorare cocaina ed eroina

Liguria. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato nel porto di Genova oltre 10 tonnellate di prodotto chimico industriale contenente circa 700 chili di permanganato di potassio, una sostanza frequentemente impiegata dalle organizzazioni criminali per la produzione di cocaina ed eroina.

Il carico, arrivato da Durban, in Sudafrica, era stivato in un container e classificato come miscela chimica denominata ccp108, composta da ossido di alluminio, permanganato di potassio, carbonato di sodio e bicarbonato di sodio. Durante il controllo, funzionari e militari hanno nutrito dubbi sulla regolarità dell’operazione commerciale e hanno richiesto l’intervento del laboratorio chimico delle dogane.

Le analisi hanno confermato che nella miscela era presente una percentuale elevata di permanganato di potassio, pari a circa il 7% del totale, una quota facilmente estraibile attraverso procedimenti semplici. Questa caratteristica rendeva il prodotto potenzialmente utilizzabile per attività illegali.

Il permanganato e altri precursori chimici sono infatti impiegati dai narcotrafficanti come reagenti, necessari a trasformare sostanze naturali in droghe d’abuso. Per essere commercializzati, questi composti devono essere tracciati e accompagnati dalle autorizzazioni preventive del ministero della salute, documentazione che l’importatore non possedeva.

L’operazione si inserisce in un più ampio rafforzamento dei controlli contro il traffico internazionale di stupefacenti nel porto di Genova.

La lotta al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, rafforzata con la quotidiana collaborazione tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è finalizzata a preservare le fasce più deboli della popolazione le quali, frequentemente, sono esposte agli effetti nocivi generati da tale fenomeno criminale. Tale sequestro si inserisce nel quadro di una mirata intensificazione dei controlli finalizzati al contrasto del narcotraffico all’interno del porto di Genova.