Open day: alla Redemptoris Mater di Albenga si cresce nella mente e nel cuore

Albenga. Ogni anno, in questo periodo, con l’obiettivo di aiutare i genitori degli alunni a scegliere la scuola giusta in previsione delle iscrizioni, si assiste ad una profusione di sforzi da parte delle scuole per presentare i Piani Triennali dell’Offerta Formativa, sempre più ricchi di stimoli e di occasioni che rappresentino il valore aggiunto.

Noi del Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater crediamo che la Scuola non sia soltanto il luogo dove si impara a studiare ma soprattutto dove apprendere ad essere persone. La nostra Scuola accompagna i bambini e i ragazzi dalla Scuola dell’Infanzia al Liceo con la stessa attenzione di una grande famiglia, in cui ogni studente è visto, ascoltato e guidato. Qui la conoscenza non è mai separata dall’educazione, lo studio non è solo un dovere ma una scoperta e la disciplina non è un qualcosa di imposto ma un modo per crescere nel rispetto di sé e degli altri. Una scuola che crede nella forma tanto quanto nella sostanza perché non basta sapere, bisogna anche saper essere.

In un tempo in cui troppo spesso l’educazione sembra piegarsi alle mode del momento, il Centro Scolastico Diocesano Redemptoris Mater continua a trasmettere con coerenza i valori cristiani che fondano la nostra comunità: la fede, il rispetto, la responsabilità e la solidarietà verso il prossimo, valori che si intrecciano ogni giorno con la didattica, nelle parole degli insegnanti, nelle relazioni tra compagni e nel modo in cui ciascun ragazzo viene incoraggiato a dare il meglio di sé. Scegliere questa scuola significa offrire ai propri figli non solo una preparazione solida per l’università e per il futuro ma anche un cammino di crescita umana, spirituale e morale, una Scuola che educa la mente, ma non dimentica mai il cuore.

Il Liceo delle Scienze Umane apre le porte con le giornate di Open Day, nelle quali potrete visitare i nostri spazi, conoscere nel dettaglio la proposta formativa e didattica, incontrare il preside, alcuni docenti e studenti, rivolgendo le vostre domande.

Per conoscere le date, visita questo link.