Open day al Falcone di Loano domenica 23 novembre: “Occasione per conoscere da vicino la scuola”

Loano. L’Istituto Falcone di Loano “è felice di invitare tutte le famiglie al primo Open Day domenica 23 novembre dalle 9,30 alle 12,30: sarà un’occasione semplice e piacevole per conoscere da vicino la nostra scuola, il Piano dell’Offerta Formativa e gli ambienti in cui ogni giorno i ragazzi imparano e crescono”.

“Negli ultimi mesi, – hanno spiegato dall’istituto, – abbiamo lavorato molto per arricchire le attività didattiche e proporre nuove opportunità: spazi di apprendimento rinnovati, laboratori creativi, potenziamenti in ambito sportivo, e metodologie più laboratoriali”.

“Grande attenzione è stata dedicata anche all’educazione, al rispetto, alla gentilezza, alla salute, ai progetti per la legalità, così come ai progetti che favoriscono socialità, cooperazione ed empatia. La nostra scuola unisce tradizione e innovazione: mantiene solide basi culturali ma sperimenta anche approcci nuovi, per valorizzare i talenti e i diversi stili di apprendimento di ogni alunno”.

Gli Open Day “saranno quindi un momento utile per scoprire da vicino la nostra visione educativa, le novità e l’impegno quotidiano che mettiamo nella costruzione di una scuola accogliente, competente e attenta alla crescita di ciascuno”.

Clicca QUI per maggiori informazioni.