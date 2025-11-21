  • News24
Porte aperte

Open day al Falcone di Loano domenica 23 novembre: “Occasione per conoscere da vicino la scuola”

Si terrà dalle 9,30 alle 12,30

Loano. L’Istituto Falcone di Loano “è felice di invitare tutte le famiglie al primo Open Day domenica 23 novembre dalle 9,30 alle 12,30: sarà un’occasione semplice e piacevole per conoscere da vicino la nostra scuola, il Piano dell’Offerta Formativa e gli ambienti in cui ogni giorno i ragazzi imparano e crescono”.

“Negli ultimi mesi, – hanno spiegato dall’istituto, – abbiamo lavorato molto per arricchire le attività didattiche e proporre nuove opportunità: spazi di apprendimento rinnovati, laboratori creativi, potenziamenti in ambito sportivo, e metodologie più laboratoriali”.

“Grande attenzione è stata dedicata anche all’educazione, al rispetto, alla gentilezza, alla salute, ai progetti per la legalità, così come ai progetti che favoriscono socialità, cooperazione ed empatia. La nostra scuola unisce tradizione e innovazione: mantiene solide basi culturali ma sperimenta anche approcci nuovi, per valorizzare i talenti e i diversi stili di apprendimento di ogni alunno”.

Gli Open Day “saranno quindi un momento utile per scoprire da vicino la nostra visione educativa, le novità e l’impegno quotidiano che mettiamo nella costruzione di una scuola accogliente, competente e attenta alla crescita di ciascuno”.

Clicca QUI per maggiori informazioni.

