Online il nuovo portale web del Teatro Moretti di Pietra Ligure: “Un contenitore culturale sempre più vicino al pubblico”

Pietra Ligure. Dopo la riqualificazione strutturale, la presentazione dell’attesa nuova stagione teatrale 2026 e il ritorno delle proiezioni cinematografiche, il Teatro Moretti di Pietra Ligure si rinnova ancora e guarda al futuro con il lancio del suo nuovo portale web ufficiale www.teatromorettipietra.it, un passo importante che consolida la sua vocazione di polo culturale di riferimento per tutta la Riviera ligure.

Il sito internet, realizzato da Edinet srl, è on line da oggi; moderno, intuitivo ed accessibile da ogni dispositivo, raccoglie in un unico spazio la programmazione teatrale e cinematografica, le informazioni sugli eventi, foto, video, news, e consolida la vendita online dei biglietti (che per la stagione teatrale 2026 inizierà il 3 dicembre p.v. solo per gli abbonamenti e dal 17 dicembre per i singoli spettacoli) offrendo al pubblico la possibilità di acquistare in modo semplice, sicuro ed immediato il proprio posto in sala; uno strumento per vivere l’emozione del teatro e del cinema anche da casa, dove la passione per il palcoscenico incontra la comodità del digitale.

Negli ultimi anni il Teatro Moretti ha saputo imporsi come contenitore culturale dinamico, smart, pop e partecipato, ospitando spettacoli di grande popolarità e accogliendo alcuni dei nomi più importanti del panorama nazionale, da attori affermati a protagonisti assoluti dello spettacolo. Le stagioni teatrali, ogni anno sempre più ricche ed articolate, degne delle più grandi città italiane, hanno reso il teatro pietrese molto attrattivo, contribuendo a destagionalizzare l’offerta di intrattenimento turistico/culturale, un punto d’incontro per cittadini, turisti e amanti degli eventi dal vivo, sia durante il periodo invernale sia durante la stagione estiva con il ‘Teatro Moretti Off’ nella centralissima piazza San Nicolo’.

“Il ‘Moretti’ rappresenta un vero orgoglio per Pietra Ligure – dichiarano il sindaco Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e alla cultura Daniele Rembado. Il nostro teatro è diventato un vero ‘brand’ di successo che contribuisce a dare una forte immagine attrattiva alla nostra destinazione, un prestigioso luogo di incontro, di crescita e di emozioni, capace di unire generazioni e linguaggi diversi. Con il lancio del nuovo portale web vogliamo rendere questo spazio ancora più accessibile e vicino al pubblico, favorendo la partecipazione e l’incontro con la cultura in tutte le sue forme. Il nuovo sito internet è stato pensato per tutti: per chi ci segue da anni e per chi si avvicina per la prima volta al nostro mondo. Vogliamo che diventi un punto d’incontro, un ponte tra la scena e il pubblico, tra la tradizione e l’innovazione”, concludono sindaco e assessore.