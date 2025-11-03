OlioOliva: spazio agli assaggiatori, ma anche sport, musica e benessere

L’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (O.N.A.O.O.), la più antica scuola di assaggio al mondo, sarà protagonista anche quest’anno di OliOliva, in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre, con un ricco calendario di attività dedicate alla cultura dell’olio e delle olive.

Presso lo stand istituzionale della Camera di Commercio Riviere di Liguria e nell’Area Laboratori, gli assaggiatori e i docenti O.N.A.O.O. guideranno il pubblico in esperienze sensoriali e percorsi di degustazione per raccontare la qualità e la biodiversità degli oli e delle olive liguri, in un anno particolarmente significativo per il riconoscimento dell’IGP, Indicazione Geografica Protetta dell’oliva taggiasca.

“OliOliva è il simbolo della Liguria dell’olio e l’O.N.A.O.O. ne incarna l’anima formativa e culturale” – afferma Enrico Lupi Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria– “Il loro contributo valorizza le eccellenze del territorio e diffonde la conoscenza sensoriale dell’olio. Quest’anno, con l’ottenimento dell’IGP per l’oliva taggiasca, celebriamo un risultato che unisce identità, tutela e crescita economica per l’intera filiera.”

“In occasione di OliOliva 2025, l’O.N.A.O.O. scuola di assaggio dell’olio più antica al mondo, rinnova con entusiasmo la propria partecipazione a un evento che celebra e valorizza le eccellenze del territorio ligure e la cultura dell’olio extra vergine di oliva. Quest’anno, l’O.N.A.O.O. consolida ulteriormente il proprio rapporto di collaborazione con la Camera di Commercio Riviere di Liguria, un legame costruito nel tempo e fondato su obiettivi condivisi: promuovere la qualità, la formazione e la diffusione della conoscenza dell’olio nel mondo” dichiara Marcello Scoccia, presidente di O.N.A.O.O.

”Siamo felici di essere parte di una manifestazione che racconta la nostra terra e le sue tradizioni. Come scuola più antica al mondo, sentiamo la responsabilità di trasmettere il valore della cultura dell’olio e di far conoscere l’eccellenza italiana a livello internazionale. Nel corso dell’ultimo biennio, O.N.A.O.O. ha rafforzato il proprio profilo globale, portando la cultura dell’assaggio in diversi Paesi e contesti: Stati Uniti, Milano, Verona, Brasile, Giappone, Taiwan e Grecia sono solo alcune delle tappe che testimoniano il percorso di crescita e apertura verso nuovi mercati e comunità di appassionati. In queste attività internazionali l’O.N.A.O.O. ha contribuito in modo significativo a portare nel mondo il nome di Imperia e della Taggiasca eccellenza ligure, promuovendo l’immagine del territorio e valorizzando le radici profonde dell’olivicoltura imperiese. La partecipazione a OlioOliva 2025 rappresenta dunque un momento di condivisione e di dialogo, un ponte tra il territorio d’origine e il mondo, nel segno della qualità, della formazione e della passione per l’olio extra vergine di oliva”.

Ma l’evento, giunto alla sua 25° edizione, andrà a coniugare sport, musica e benessere con “OliOliva in… forma”.

“Un punto d’incontro nel cuore dell’importante manifestazione dedicato a coniugare corretta alimentazione, movimento e divertimento. Un modo per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, che a qualsiasi età è possibile trarre benefici per il corpo, la mente e lo spirito” dichiara Filippo Devia, presidente di Delfi ASD.

Durante le tre giornate della manifestazione, lo spazio “OliOliva in… forma” proporrà esibizioni, show dance, dimostrazioni sportive e di danza, sempre con un’attenzione particolare ai temi della corretta alimentazione e del benessere. I pomeriggi e le serate saranno animati da musica e momenti di ballo, a cura del CSEN di Imperia e dell’associazione ASD Delfi Arte e Sport.

Il presidente del Comitato provinciale dello Csen, ovvero il Centro sportivo educativo nazionale Giuliano Ferrari afferma: “È sempre un’emozione far esibire le nostre scuole in un evento importante come OliOliva. Quest’anno, oltre agli spettacoli e alle attività sportive, avrà grande rilievo anche la Tavola Rotonda organizzata sabato mattina in collaborazione con ASL1 Liguria e CONI, dedicata al tema ‘Sport, Alimentazione e Benessere’, un confronto aperto su stili di vita sani e prevenzione.”

IL PROGRAMMA