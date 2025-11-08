Olioliva, il vicepresidente Piana: “Igp per l’oliva taggiasca conquista storica e trampolino per crescita filiera”

Imperia. Questa mattina, presso l’Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana è intervenuto alla tavola rotonda “Identità e futuro dell’oliva da tavola: la forza dell’IGP”, organizzata dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria nell’ambito della manifestazione OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo.

“Con questo importante convegno celebriamo un traguardo storico per la nostra olivicoltura: il riconoscimento dell’Indicazione Geografica Protetta per l’Oliva Taggiasca ligure – dice Piana. L’IGP per l’OlivaTaggiasca ligure – ha sottolineato il vicepresidente – è una conquista che premia anni di impegno, di dialogo e di collaborazione tra istituzioni, associazioni e produttori. La Taggiasca ligure IGP – ha proseguito Piana – deve essere un simbolo di rinascita e di orgoglio. È un marchio che parla di qualità, autenticità e legame con la nostra terra, ma anche un punto di partenza per costruire insieme una nuova strategia di valorizzazione del nostro territorio. Il successo di oggi – ha concluso – dimostra che, quando la Liguria fa squadra, riesce a far valere la propria eccellenza anche fuori dai confini regionali”.

Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha dichiarato: “Un grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e che oggi ci permettono di guardare con fiducia al futuro. La Camera di Commercio si pone al fianco del territorio per accompagnare l’avvio di questo percorso, che richiede un piano strategico condiviso tra tutti gli attori coinvolti, finalizzato alla promozione e alla valorizzazione della Taggiasca Ligure IGP. Un sistema che cresce insieme, con visione e responsabilità”.

Tra i relatori presenti anche Marco Lupo, Capo Dipartimento del MASAF, Carlo Siffredi, presidente del Consorzio promotore, Gianluca Boeri per Coldiretti, Mariangela Cattaneo per CIA e Gianguido Ghione per Confagricoltura.