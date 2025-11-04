  • News24
Assaggi

OliOliva 2025, spazio alle degustazioni nello stand dell’Organizzazione Assaggiatori Liguri (OAL)

A disposizione del pubblico gli esperti assaggiatori per la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva

Ponente. Anche quest’anno l’Organizzazione Assaggiatori Liguri (OAL) sarà presente alla manifestazione “OliOliva 2025”, in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre.

A disposizione del pubblico un team di professionisti per la conoscenza dell’olio extravergine d’oliva, delle sue caratteristiche organolettiche e delle sue peculiarità identitarie.

“Presso il nostro stand i visitatori potranno incontrare gli esperti assaggiatori, approfondire la cultura dell’olio extravergine di oliva ligure e partecipare a momenti di degustazione guidata” affermano dall’OAL.

“L’iniziativa rappresenta, come sempre, un’importante occasione per promuovere la cultura dell’olio di qualità e valorizzare le eccellenze del nostro territorio”.

“Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme la passione per l’olio e per la Liguria!” concludono dall’OAL.

Lo stand di OAL sarà all’inizio di via Bonfante, angolo piazza Dante.

