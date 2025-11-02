Olioliva 2025, il nuovo design nasce dal cuore della Liguria: Flippo Musso firma l’immagine celebrativa del 25° anniversario

Ponente. Per celebrare i 25 anni di Olioliva, la manifestazione simbolo dell’olio e della cultura ligure, nasce un nuovo design che unisce tradizione, identità e sguardo verso il futuro. A firmarlo è Filippo Musso, giovane designer originario di Imperia, oggi con base a Vancouver, in Canada, dove vive e lavora nel campo della comunicazione visiva e del design.

Musso, cresciuto tra gli ulivi della sua terra, ha voluto racchiudere nel segno grafico l’essenza profonda di Olioliva: un evento che da un quarto di secolo celebra l’olio come simbolo di radici, memoria e comunità.

“Sono nato a Genova e cresciuto a Imperia, dove ho respirato fin da bambino la cultura dell’olio e l’importanza di questo evento”, racconta Filippo Musso, che prosegue: “Ho vissuto e lavorato a Imperia per molti anni, e ho avuto la fortuna di vivere bellissimi momenti tra gli ulivi con la mia famiglia, imparando cosa significhi prendersi cura di qualcosa che ha radici profonde e apprezzare il frutto del duro lavoro. Il mio percorso professionale mi ha portato lontano da questa realtà, ma è proprio grazie a questo viaggio che oggi sento ancora più forte il legame con la mia terra. È per me un onore poter contribuire con le mie idee a trasmettere questo messaggio attraverso il design di Olioliva di quest’anno. Il mio approccio al design è minimale ma autentico: funzionale, sì, ma sempre capace di lasciare spazio alle emozioni e ai ricordi.”

Il nuovo design, concepito interamente da Vancouver, è un omaggio al passato e alle radici. Spiega Musso: “Il design di Olioliva 2025 nasce dal desiderio di “rallentare” e tornare alle nostre radici. In un mondo che corre verso il futuro, questo design vuole celebrare il valore del passato e delle tradizioni liguri, dove l’olio non è solo un condimento, ma un simbolo di identità e memoria collettiva. L’ispirazione proviene dalle storiche lattine d’olio, autentiche opere d’arte che raccontavano l’amore e il rispetto per la nostra terra ed il prodotto stesso. Riscoprendo quella bellezza artigianale e reinterpretandola in chiave contemporanea, il design di quest’anno diventa un omaggio al passato per continuare a raccontare, oggi, chi siamo.”

Commenta Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria: “Con il segno grafico ideato da Musso, Olioliva 2025 non solo celebra i suoi venticinque anni di storia, ma riafferma il suo ruolo di ponte tra generazioni, territori e sensibilità diverse, unendo la Liguria delle radici con quella che guarda al mondo. Il design del venticinquesimo anniversario sarà un unicum, un segno distintivo e irripetibile, capace di sintetizzare in un’unica immagine l’essenza più profonda di Olioliva: la memoria, l’identità e l’anima della nostra terra. È bello constatare come un giovane che ha scelto di vivere e lavorare all’estero abbia portato con sé i valori, i sapori e le tradizioni della propria terra, trasformandoli in ispirazione creativa e restituendoli oggi, da oltreoceano, sotto forma di segno grafico. Un gesto che testimonia come la Liguria continui a vivere e a rinnovarsi anche attraverso lo sguardo e la sensibilità di chi l’ha portata nel cuore.”