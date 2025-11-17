Olimpiadi invernali di Cortina, la fiamma olimpica arriva a Savona e in Liguria: ecco dove vederla

Liguria. Dal 9 al 10 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà la Liguria per un totale di 13 comuni e 2 siti UNESCO coinvolti. Ad annunciarlo è la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un percorso straordinario attraverserà l’intero Paese, esalterà lo spirito italiano e unirà con il passaggio di ogni singolo tedoforo il territorio e le comunità locali, in un momento di straordinaria celebrazione nazionale.

La Fiamma Olimpica verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola ed Eni sono, infatti, i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che supporteranno questo straordinario momento che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’intero Viaggio della Fiamma Olimpica sarà arricchito proprio dalle attivazioni e dagli eventi speciali di Coca-Cola ed Eni, che renderanno ogni tappa ancora più coinvolgente e memorabile, trasmettendo energia, emozione e partecipazione lungo tutto il percorso.

Nel dettaglio, la Fiamma Olimpica, dopo aver attraversato la Toscana, farà il proprio ingresso in Liguria venerdì 9 gennaio 2026, quando toccherà La Spezia prima di rientrare nel nord della Toscana. Dopo un ultimo passaggio fra le strade di Massa e le suggestive cave di marmo di Carrara, la Fiamma tornerà nuovamente sul golfo dei Poeti e, da lì, proseguirà verso i paesaggi unici e inconfondibili delle Cinque Terre, patrimonio UNESCO.

Attraversando poi Lavagna, Chiavari, Rapallo, Camogli e Portofino, con le sue case colorate e l’atmosfera glamour, la Fiamma Olimpica concluderà la giornata facendo tappa a Genova, con le sue Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli (sito UNESCO) che l’hanno resa famosa nel mondo. Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Liguria ci sarà il content creator Tommaso Cassissa che racconterà le bellezze della sua amata Liguria attraverso i propri profili social e sarà presente alla city celebration di Genova sul palco di Calata Mandraccio al Porto Antico.

Sabato 10 gennaio 2026, il viaggio della Fiamma riprenderà attraversando Savona, Imperia, Sanremo coi suoi fiori e profumi, Dolceacqua e Ventimiglia, per poi salutare la riviera Ligure e proseguire verso il Piemonte.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della fiamma, le città liguri coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

La Fiamma è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali del Movimento Olimpico, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.